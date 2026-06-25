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Hà Ra - Phú Hựu: Sáng mãi niềm tin với Đảng

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HIẾU THẢO
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(GLO)- Kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu (6/1931 - 6/2026) là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Mỹ Bắc ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tri ân các thế hệ đảng viên tiền bối, tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Mạch nguồn cách mạng

Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây đã hun đúc nên những phẩm chất tốt đẹp của con người Bình Định (cũ): cần cù trong lao động, nghĩa tình trong cuộc sống, thủy chung son sắt, kiên cường trong đấu tranh và bền bỉ trong công cuộc dựng xây quê hương.

Cách đây 95 năm, khi đất nước còn chìm trong ách thống trị của thực dân, phong kiến, đời sống nhân dân vô cùng cơ cực. Các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi nhưng vẫn thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn và một tổ chức lãnh đạo thống nhất. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 đã mở ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Ánh sáng cách mạng của Đảng nhanh chóng lan tỏa đến vùng đất Phù Mỹ. Từ những năm 1929 - 1930, các hoạt động tuyên truyền, giác ngộ quần chúng đã từng bước được triển khai. Những truyền đơn, lá cờ đỏ búa liềm và lời hiệu triệu đấu tranh đã thắp lên niềm tin mới trong các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào yêu nước ở địa phương chuyển từ tự phát sang tự giác, từ phân tán sang có tổ chức.

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Đồng chí Lương Đình Tiên - Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc thăm hỏi, tri ân thân nhân đồng chí Đoàn Tính nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu. Ảnh: H.T

Dấu son tháng Sáu

Cuối tháng 6-1931, được Đảng bộ Hoài Nhơn phân công, đồng chí Đoàn Tính - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Nam Hoài Nhơn - về Phù Mỹ xây dựng hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng. Sau một thời gian tuyên truyền, giác ngộ về chính cương, điều lệ của Đảng Cộng sản Đông Dương cho lực lượng nòng cốt trong Sinh hội đỏ và Nông hội đỏ, đồng chí đã thành lập 2 chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Phù Mỹ, trong đó có Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu thuộc xã Mỹ Đức trước đây, nay là xã Phù Mỹ Bắc.

Khi mới thành lập, Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu gồm các đồng chí: Phạm Nhị, Lê Trận, Lê Hành, Bùi Thương và Võ Nhung; đồng chí Phạm Nhị được chỉ định làm Bí thư Chi bộ. Sự ra đời của Chi bộ là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cách mạng tại địa phương. Từ đây, lòng yêu nước của nhân dân được soi sáng bởi lý tưởng cách mạng; ý chí đấu tranh được quy tụ thành sức mạnh có tổ chức, có mục tiêu và niềm tin rõ ràng.

Ra đời trong điều kiện hoạt động bí mật, lực lượng còn mỏng, thường xuyên bị địch theo dõi, khủng bố gắt gao, nhưng những đảng viên đầu tiên của Chi bộ vẫn kiên trung bám dân, bám cơ sở, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng. Chính bản lĩnh, khí tiết và sự hy sinh của lớp đảng viên tiền bối đã gieo những hạt giống đỏ đầu tiên, làm nên địa chỉ cách mạng Hà Ra - Phú Hựu - một dấu son trong lịch sử Đảng bộ địa phương.

Vững bước hôm nay

Sau ngày đất nước thống nhất (1975), các địa phương trên vùng đất Phù Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Qua hơn 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc.

Từ ngày 1-7-2025, xã Phù Mỹ Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã Mỹ Đức, Mỹ Châu và Mỹ Lộc. Với diện tích tự nhiên 100,98 km² và dân số 28.766 người, địa phương có thêm điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, thương mại, dịch vụ; đồng thời tăng cường liên kết không gian phát triển giữa các vùng dân cư có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng.

Trong không gian phát triển mới ấy, truyền thống Hà Ra - Phú Hựu tiếp tục là nguồn lực tinh thần quý báu. Các địa chỉ đỏ, nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và những di tích gắn với lịch sử Đảng trên địa bàn cần được quan tâm gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị; trở thành những địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Đó không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là cách bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay.

Đồng chí Lê Thị Tú - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc - khẳng định: “Kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Đảng Hà Ra - Phú Hựu không chỉ để tự hào về truyền thống vẻ vang của cha anh, mà quan trọng hơn là để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay soi lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân; biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ, Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tri ân thân nhân và người trực tiếp thờ cúng các đồng chí lãnh đạo, đảng viên tiền bối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu; giáo dục lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự phát triển của quê hương.

95 năm là chiều dài của lịch sử, đồng thời cũng là chiều sâu của niềm tin nhân dân đối với Đảng. Từ mạch nguồn cách mạng Hà Ra - Phú Hựu, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Mỹ Bắc hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên; quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

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