Chủ động hội nhập quốc tế theo đường lối đối ngoại của Đảng

Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài, địa phương đang từng bước cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Đối ngoại mở rộng không gian phát triển

Những ngày vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như: Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Công ty HanaTour, Công ty GlassDome cùng nhiều nhà đầu tư tiềm năng khác.

Qua các cuộc tiếp xúc, đoàn công tác đã giới thiệu những lợi thế nổi bật về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch và kinh tế xanh.

Việc xúc tiến các chuyến bay charter từ Hàn Quốc đến Gia Lai, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, kêu gọi đầu tư vào công nghiệp xanh, tín chỉ carbon và chuyển đổi số cho thấy địa phương đang chủ động tận dụng cơ hội hội nhập để tạo động lực tăng trưởng mới.

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc trong tháng 6-2026 nhằm xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác. Ảnh: Đức Hải

Không chỉ với Hàn Quốc, Gia Lai còn mở rộng hợp tác với các đối tác đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và nhiều quốc gia khác. Các hoạt động này góp phần thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thực tiễn cho thấy, đối ngoại không còn đơn thuần là hoạt động giao lưu mà đã trở thành nguồn lực phát triển quan trọng, giúp địa phương từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết kinh tế khu vực và quốc tế.

Hội nhập trên nền tảng độc lập, tự chủ

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng được tổ chức mới đây, một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là đối ngoại trong giai đoạn mới phải dựa trên tinh thần “tự chủ chiến lược” và “tự cường”. Đây cũng là cơ sở để các địa phương, trong đó có Gia Lai, mở rộng hợp tác quốc tế nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch thường xuyên tạc rằng Việt Nam đang “ngả theo nước này”, “phụ thuộc vào nước khác” hoặc đánh mất tính độc lập trong hoạch định chính sách. Thực tiễn phát triển của đất nước và địa phương cho thấy điều ngược lại.

Đường lối đối ngoại của Việt Nam nhất quán trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việc mở rộng quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác nhằm tranh thủ nguồn lực cho phát triển đất nước, chứ không phải lựa chọn bên này để chống bên kia.

Gia Lai đang vận dụng đúng tinh thần đó khi chủ động hợp tác với nhiều đối tác khác nhau trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Hợp tác với Hàn Quốc trong phát triển du lịch và công nghiệp; với Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực và nông nghiệp công nghệ cao; với Trung Quốc trong logistics và mở rộng thị trường xuất khẩu; với các đối tác châu Âu trong phát triển xanh và bảo tồn di sản. Sự đa dạng trong quan hệ hợp tác là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ mà Đảng đã xác định.

Du lịch là một trong những lĩnh vực được tỉnh đẩy mạnh quảng bá nhằm thu hút du khách và nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, những kết quả từ xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế đang từng bước tạo ra động lực mới cho phát triển KT-XH của địa phương.

Các dự án trong lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến; việc mở rộng thị trường xuất khẩu; kết nối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế; hợp tác về chuyển đổi số, tín chỉ carbon và công nghiệp xanh đều đang mang lại những giá trị thiết thực.

Đặc biệt, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Gia Lai tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của địa phương trong tiến trình hội nhập.

Thực tiễn từ Gia Lai cho thấy đường lối đối ngoại của Đảng đang được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác, dự án đầu tư và cơ hội phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả đó không chỉ góp phần huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài cho phát triển địa phương mà còn khẳng định giá trị và hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế mà Đảng đã xác định.