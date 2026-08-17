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Gia Lai đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 1-8-2026 của Tỉnh ủy Gia Lai về triển khai công tác số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ.

Ðây là bước chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị dữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Ðảng và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

Để cụ thể hóa kế hoạch của Tỉnh ủy, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng cách làm phù hợp, đồng thời xác định yêu cầu xuyên suốt là dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

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Hồ sơ đảng viên của phường Quy Nhơn Bắc được kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc tại Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường trước khi số hóa. Ảnh: N.H

Tại phường Quy Nhơn Bắc, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng và các tổ chức đảng trực thuộc rà soát, chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu.

Mỗi thông tin trước khi cập nhật lên hệ thống đều được kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc, bảo đảm chính xác, đầy đủ và khả năng cập nhật thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là lưu trữ mà còn tạo lập nguồn dữ liệu có thể khai thác, sử dụng trực tiếp trong quản lý, điều hành.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: Đến nay, Đảng ủy phường đã rà soát, chỉnh lý trên 300 hồ sơ trong tổng số 1.771 hồ sơ đảng viên tại 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quá trình thực hiện tập trung kiểm tra, đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện thông tin giữa hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử, đồng thời bảo đảm chặt chẽ yêu cầu bảo mật hồ sơ đảng viên.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, phường thực hiện nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; 1 đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt từ giao nhiệm vụ đến kiểm tra, nghiệm thu). Tổ số hóa hồ sơ được thành lập, phân công cụ thể theo từng nhóm hồ sơ và từng giai đoạn.

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Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: N.H

Tại phường Hoài Nhơn Tây, Đảng bộ phường hiện có 1.043 đảng viên sinh hoạt tại 22 tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy phường thành lập Tổ thực hiện số hóa gồm 7 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người nhằm đẩy nhanh tiến độ cập nhật, số hóa hồ sơ đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Phượng cho hay, địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê hồ sơ đảng viên, đồng thời trang bị máy scan ngay tại Ban Xây dựng Đảng để triển khai số hóa đồng bộ với quá trình cập nhật trên Sổ tay đảng viên điện tử và Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Xác định chuẩn hóa dữ liệu là nhiệm vụ nền tảng để chuyển đổi số, cuối tháng 7-2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/BTCTU mở chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Kế hoạch yêu cầu tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất; từng bước chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị dữ liệu và quy trình số; đẩy mạnh số hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ…

Cùng với đó là quán triệt phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, an toàn thông tin, an ninh mạng.

Còn tại xã Kbang, với 1.476 đảng viên sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Việc số hóa được thực hiện trên cơ sở hồ sơ giấy gốc, theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”.

Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - nhấn mạnh: Số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ là thay đổi phương thức lưu trữ mà còn là quá trình chuẩn hóa phương thức quản lý, đổi mới lề lối làm việc và nâng cao năng lực quản trị của tổ chức Đảng.

Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và kết nối dùng chung, việc tra cứu, tổng hợp, tham mưu, báo cáo sẽ nhanh chóng, khoa học hơn. Đồng thời, tạo nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ quản lý đảng viên, đánh giá cán bộ, kiểm tra, giám sát và quyết định của cấp ủy.

Theo lộ trình, đến cuối tháng 10-2026, toàn tỉnh hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên là cấp ủy viên các cấp; cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và hồ sơ đang được sử dụng thường xuyên trong công tác tổ chức cán bộ. Trước ngày 31-12-2026, hoàn thành số hóa toàn bộ số hồ sơ đảng viên còn lại.

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