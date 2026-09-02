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81 năm Quốc khánh 2/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

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Sáng 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 2/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cùng đi, có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời.

81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

81 năm đã trôi qua, những giá trị cốt lõi của bản Tuyên ngôn và tinh thần ngày 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên sức sống, trở thành ngọn đuốc soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên con đường xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng nay 2/9, ngay từ sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để vào Lăng viếng Bác và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Không gian Khu Di tích là nguồn cảm hứng bất tận, hun đúc ý chí, niềm tin cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Từng góc nhỏ nơi đây khắc họa sâu sắc dấu ấn của vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc vượt thời gian. Những di tích, tài liệu, hiện vật đang được trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

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