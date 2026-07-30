Vâng lời Bác, thực hiện thật tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Trong khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh hôm nay, việc tri ân, thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động cụ thể, chăm lo đời sống gia đình chính sách và nỗ lực dựng xây quê hương chính là cách thiết thực để tôn vinh sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đến sức mạnh tinh thần của dân tộc

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Với Người, sự hy sinh của họ không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng, mà còn là nền tảng để dân tộc Việt Nam có được độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay.

Vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là một chính sách xã hội, mà trước hết là đạo lý, là trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của toàn Đảng, toàn dân.

Ngày 2-9-1955, Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngay từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã dành sự quan tâm sâu sắc đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Trong Thư gửi Ban Thường trực Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” năm 1947, Bác viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào… Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Lời căn dặn ấy không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng của Bác, mà còn khẳng định: lòng biết ơn phải đi đôi với trách nhiệm và hành động cụ thể.

Tinh thần ấy được Người nhấn mạnh nhiều lần trong các bài nói, bài viết sau này: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.

Dù kháng chiến còn muôn vàn gian khổ, Bác vẫn dành một phần lương, quần áo, khẩu phần ăn để ủng hộ Quỹ thương binh; thường xuyên gửi thư thăm hỏi, động viên. Với Người, tri ân không phải là khẩu hiệu, mà là việc làm thiết thực, chân thành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lòng biết ơn lên thành một chuẩn mực văn hóa cách mạng, một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Một dân tộc biết trân trọng những hy sinh vì độc lập, tự do sẽ càng thêm đoàn kết, thêm ý chí vượt khó và thêm trách nhiệm với tương lai đất nước. Chính vì vậy, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với người có công.

Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quan điểm của Bác vẫn còn nguyên giá trị. Tri ân không phải để sống trong ký ức, mà để nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Giá trị lớn nhất trong quan điểm của Người chính là sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và tương lai: Lòng biết ơn không chỉ hướng về những gì đã qua, mà còn trở thành động lực tinh thần để khơi dậy khát vọng phát triển, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực

Vâng lời Bác, những năm qua, Gia Lai luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là hoạt động kỷ niệm theo dịp lễ, tết, mà là nhiệm vụ chính trị gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Từ việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; chăm sóc sức khỏe; giải quyết việc làm; đến quan tâm giáo dục con em gia đình chính sách… tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: Ngọc Minh

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng các cấp, các ngành trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách…

Những việc làm ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng, sẻ chia và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc, hạnh phúc, tự do hôm nay.

Sau khi hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng đặt ra cao hơn. Trong bối cảnh đó, việc chăm lo người có công càng cần được thực hiện chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn. Chính quyền gần dân hơn sẽ hiểu dân hơn; mỗi phản ánh, mỗi kiến nghị của các gia đình chính sách được giải quyết nhanh chóng hơn cũng chính là biểu hiện cụ thể của tinh thần phục vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện tốt chính sách đối với người có công không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Một tỉnh phát triển không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những công trình mới, mà còn được ghi nhận bởi cách ứng xử nhân văn với những người đã làm nên nền độc lập, hòa bình để Gia Lai có điều kiện phát triển như hôm nay.

Đó chính là biểu hiện sinh động của việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Từ tri ân đến khát vọng cống hiến

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, lòng biết ơn chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành động lực hành động của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đã hy sinh, mà còn là sự tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Lòng biết ơn chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành động lực hành động và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ảnh: Mai Lâm

Chính vì vậy, mỗi thế hệ hôm nay cần thể hiện lòng biết ơn bằng việc hoàn thành tốt công việc được giao, không ngừng học tập, lao động sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó còn là trách nhiệm nêu gương, gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ nhân dân và luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Mỗi quyết định đúng đắn, mỗi việc làm vì lợi ích chung đều là cách thiết thực để tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã hy sinh máu xương mới có được.

Tinh thần ấy cũng nhất quán với yêu cầu đặt ra từ Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khi nhấn mạnh việc “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Từ “học tập và làm theo” đến “học tập, thực hành” không chỉ là sự thay đổi về cách diễn đạt, mà còn khẳng định yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ lời nói sang kết quả cụ thể. Chăm lo người có công, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân hay xây dựng nền hành chính hiện đại đều là những biểu hiện thiết thực của việc thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với thế hệ trẻ, lòng biết ơn được thể hiện bằng khát vọng cống hiến. Khi hiểu rằng hòa bình và độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mỗi người sẽ thêm trân trọng hiện tại, có ý thức giữ gìn thành quả cách mạng và chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Đó chính là cách tri ân sâu sắc và bền vững nhất đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng.

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Tri ân những người có công với cách mạng không chỉ là đạo lý truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần để đất nước vững bước đi lên. Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước, từ những việc làm giản dị trong đời sống hằng ngày đến những chương trình quy mô của địa phương, tất cả đều góp phần lan tỏa giá trị nhân văn ấy.

Đối với Gia Lai, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, việc chăm lo người có công càng mang ý nghĩa thiêng liêng. Mỗi công trình được dựng xây, mỗi chính sách được thực hiện hiệu quả, mỗi hành động sẻ chia đều là cách để tri ân những thế hệ đi trước. Lòng biết ơn, khi được chuyển hóa thành khát vọng cống hiến, sẽ trở thành động lực nội sinh để Đảng bộ và nhân dân Gia Lai cùng cả nước cùng nhau hướng tới một tương lai phồn vinh, hạnh phúc.

Tri ân, sống trách nhiệm với hiện tại và nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai - đó chính là con đường để dân tộc Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng.