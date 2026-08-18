Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Mỹ (cũ)

(GLO)- Sáng 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Mỹ (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) kiểm tra địa điểm xây dựng cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh; Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính; Phạm Thị Tố Hải - Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, quy mô dự án rộng 436,87 ha; vốn đầu tư hơn 4.569 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày được giao mặt bằng sạch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thi công san nền, xây dựng các tuyến giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến N3, tuyến D1, tuyến D4, tuyến N2 đối với phần diện tích đất đã được cho thuê 225 ha.

Chủ đầu tư triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, gồm: hệ thống cấp điện, cấp nước, trạm xử lý nước thải, hệ thống giao thông và san nền các lô đất công nghiệp; tổng thể khoảng 236,87 ha, phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, xây dựng hệ thống cấp nước và hệ thống cấp điện đảm bảo cung cấp nhu cầu vận hành theo nhu cầu của các nhà đầu tư công nghiệp thứ cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa phải) nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ.

Tuyến đường có tổng chiều dài 16,37 km, bề rộng nền đường 22 m; trên toàn tuyến xây dựng 6 công trình cầu. Tổng mức đầu tư 2.115 tỷ đồng.

Phương tiện cơ giới thi công Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Dự án đi qua địa bàn 3 xã Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông; phạm vi giải phóng mặt bằng toàn tuyến ảnh hưởng 552 hộ dân và 2 tổ chức; với diện tích đất thu hồi khoảng 77,99ha.

Chủ đầu tư phải xây dựng 2 điểm tái định cư phục vụ dự án, diện tích khoảng 4,5 ha. Đến nay, sau khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các xã đã bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng toàn tuyến khoảng 9,8/16,37 km để tiến hành thi công.

Gói thầu số 1 đã bóc phong hóa được 3,5 km, thi công bãi đúc dầm, thi công cọc khoan nhồi, cầu số 1 được 3/20 cọc, cầu số 5 được 8/68 cọc và đang thi công đắp đất nền đường K95 đoạn từ Km6 - Km7+900.

Thi công cầu bắc qua hồ chứa nước Hóc Nhạn (xã Phù Mỹ Đông) thuộc Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Gói thầu số 2 đã bóc phong hóa được 2,5 km, thi công hoàn thành 4 cống hộp; đổ bê tông tấm lát gia cố mái taluy 81.000 tấm. Đối với cầu vượt hồ Hóc Nhạn tại Km11+316, đã đúc dầm Super T được 26/70 dầm và đã lao lắp 20 dầm, thi công cọc khoan nhồi 82/102 cọc…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho đơn vị thi công Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Thái Đại Ngọc ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trong quá trình triển khai dự án.

Nhấn mạnh Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ gắn liền với Bến cảng Phù Mỹ là động lực phát triển của cả khu vực Đông Gia Lai nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với xã Phù Mỹ Đông và các sở ngành của tỉnh, bổ sung vào thiết kế Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ các hạng mục nhằm đảm bảo sự hoạt động đồng bộ của các đơn vị phục vụ bến cảng và khu công nghiệp sau này, như: khu vực bố trí đồn biên phòng, đồn công an, nơi neo đậu tàu thuyền của cảnh sát giao thông đường thủy; đồng thời, nghiên cứu phương án chủ động về điện năng phục vụ hoạt động cảng và khu công nghiệp…

Đối với dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan trong thực hiện dự án.

Khẳng định công trình giao thông này có ý nghĩa quan trọng việc kết nối cao tốc Bắc - Nam và cả cao tốc Quy nhơn - Pleiku, phát huy vai trò hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương có liên quan phải chú ý làm tốt công tác dân vận giải phóng mặt bằng, ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng; đồng thời, phải thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình giao thông trọng điểm.