Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho Gia Lai

Trong phiên làm việc thứ nhất của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026; nghe các cơ quan tư pháp báo cáo kết quả tình hình hoạt động 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Tạo đột phá về khoa học công nghệ, khơi thông “điểm nghẽn” để phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới sau hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song 6 tháng năm 2026, Gia Lai vẫn duy trì được đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Hiện tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương gặp khó khăn; chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững và việc khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa tương xứng với yêu cầu phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị 51 nội dung quan trọng, trong đó có nhiều quyết sách mang tính chiến lược như điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; các chính sách về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, phát huy tối đa không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về đất đai, tài nguyên khoáng sản, hạ tầng, nguồn nhân lực và văn hóa.

Đặc biệt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới. Tỉnh cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số; ưu tiên ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực có lợi thế, nhất là kinh tế biển.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Việc kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa Tây Nguyên với văn hóa biển sẽ trở thành nền tảng tinh thần quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai mới.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương ngay sau kỳ họp khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành chương trình, kế hoạch thực hiện theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền), tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng dân sinh và phát triển du lịch đồng bộ

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh cho biết: Đến nay, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 121/187 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, đạt tỷ lệ 64,8%. Hiện còn 60 kiến nghị đang được giải quyết và 6 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm.

Các nội dung đang được giải quyết chủ yếu liên quan đến quản lý tài sản công, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, đầu tư hạ tầng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư và mở rộng khu dân cư ở một số địa phương.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, phần lớn kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, giải quyết đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, việc giải quyết một số nội dung vẫn còn chậm, chưa xác định rõ lộ trình thực hiện. Do đó, UBND tỉnh cần tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm những kiến nghị còn tồn đọng, nhất là các vấn đề liên quan đến đầu tư công, đền bù, giải phóng mặt bằng và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Thông qua công tác tiếp xúc cử tri và nắm bắt dư luận xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng phản ánh kiến nghị của người dân đối với các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, y tế, an ninh trật tự và phát triển du lịch.

Ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền. Ảnh: Đức Thụy

Theo ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri tập trung đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, điện chiếu sáng và hạ tầng viễn thông tại nhiều địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và tháo gỡ những khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, đầu tư cơ sở vật chất y tế và có chính sách thu hút nguồn nhân lực cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Nhiều cử tri cho rằng: Tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển du lịch đồng bộ giữa khu vực phía Đông và phía Tây. Trong khi du lịch biển đang có nhiều khởi sắc thì khu vực phía Tây với những tiềm năng về du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch, thu hút doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; tăng cường kết nối các tour, tuyến liên vùng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế “rừng và biển” của Gia Lai, qua đó tạo động lực phát triển cân bằng, bền vững cho toàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, trong phiên làm việc chiều 15-7, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận tại tổ.