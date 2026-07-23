(GLO)- Ngày 22-7, tại di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (23/7/1931 - 23/7/2026).

Dự lễ có đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn (cũ) qua các thời kỳ và lãnh đạo 7 phường trên địa bàn Hoài Nhơn.

Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương. Ảnh: Phan Tuấn

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hoài Nhơn đã đọc diễn văn kỷ niệm 95 năm cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương.

Theo đó, vào đêm 22, rạng sáng 23-7-1931, dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hơn 3.000 đảng viên và quần chúng nhân dân Hoài Nhơn đã xuống đường đấu tranh, ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; phản đối chính sách đàn áp của thực dân Pháp, đòi quyền tự do, dân chủ, dân sinh và độc lập dân tộc.

Khi đoàn biểu tình đến khu vực Cây số 7 Tài Lương, thực dân Pháp đã đàn áp đẫm máu, làm 13 đảng viên và quần chúng hy sinh; nhiều người bị bắt giam, kết án và lưu đày.

Cuộc biểu tình tại Cây số 7 Tài Lương là cuộc đấu tranh quần chúng quy mô lớn đầu tiên do Đảng bộ Hoài Nhơn trực tiếp lãnh đạo, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường và sức mạnh đoàn kết của nhân dân địa phương. Địa điểm diễn ra sự kiện được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2002 và được xếp hạng di tích quốc gia năm 2011.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải (thứ 2 từ phải sang) cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn (cũ) dâng hương tại di tích lịch sử Cây số 7 Tài Lương, phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phan Tuấn

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ, đồng bào và đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua hoạt động này, phường Hoài Nhơn tiếp tục khẳng định trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cây số 7 Tài Lương; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.