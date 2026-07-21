Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ và thăm gia đình chính sách

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Đền thờ Liệt sĩ Hoài Nhơn là một trong những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng liệt sĩ và là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 phường Bồng Sơn và Hoài Nhơn Bắc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.
Theo đó, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Huê (khu phố An Trung, phường Bồng Sơn); Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân (tổ dân phố Gia An, phường Hoài Nhơn Bắc); các thương binh, bệnh binh: Nguyễn Thanh Tụng (khu phố An Bình, phường Bồng Sơn), Nguyễn Đức Yên (tổ dân phố Chương Hòa, phường Hoài Nhơn Bắc) và Đào Duy Hội (tổ dân phố Tân Thành, phường Hoài Nhơn Bắc).
Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn trân trọng, ghi nhớ và đời đời biết ơn công lao đó. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh hoạt động tri ân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, không ngừng nỗ lực học tập, lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra thực tế tại Cảng cá Tam Quan nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Sau khi trực tiếp khảo sát khu vực cửa biển, nghe báo cáo của Ban quản lý Cảng cá và chính quyền địa phương về tình hình bồi lấp, công tác nạo vét, duy tu luồng lạch cũng như phương án đảm bảo an toàn cho tàu cá, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp nạo vét phù hợp; tăng cường công tác quản lý, duy tu thường xuyên để hạn chế tình trạng bồi lấp tái diễn.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hạ tầng cảng cá theo hướng đồng bộ, hiện đại; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác.
Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá có trách nhiệm.
Ngoài ra, tiến hành rà soát tổng thể điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu neo đậu tàu thuyền, tránh để xảy ra sự cố hỏa hoạn như vừa qua. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng cá Tam Quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của địa phương.