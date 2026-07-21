Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ và thăm gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 21-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Hoài Nhơn (phường Bồng Sơn).

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Hoài Nhơn (phường Bồng Sơn). Ảnh: Bình Dương

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đền thờ Liệt sĩ Hoài Nhơn là một trong những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng liệt sĩ và là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Hoài Nhơn (phường Bồng Sơn). Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 phường Bồng Sơn và Hoài Nhơn Bắc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Theo đó, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Huê (khu phố An Trung, phường Bồng Sơn); Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân (tổ dân phố Gia An, phường Hoài Nhơn Bắc); các thương binh, bệnh binh: Nguyễn Thanh Tụng (khu phố An Bình, phường Bồng Sơn), Nguyễn Đức Yên (tổ dân phố Chương Hòa, phường Hoài Nhơn Bắc) và Đào Duy Hội (tổ dân phố Tân Thành, phường Hoài Nhơn Bắc).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân (phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: Bình Dương

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn trân trọng, ghi nhớ và đời đời biết ơn công lao đó. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh hoạt động tri ân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Huê (phường Bồng Sơn). Ảnh: Bình Dương

Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, không ngừng nỗ lực học tập, lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.