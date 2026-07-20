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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông

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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm bà Trần Thị Hoàng (vợ liệt sĩ; ở thôn Giang Nam, xã Tuy Phước Bắc) cùng các thương binh: Trần Văn Tân, Văn Thị Ruồng, Đoàn Văn Năm (cùng trú tại thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc); Phạm Văn Bảy (có vợ là người có công giúp đỡ cách mạng, từng bị tù đày; trú tại thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông); Ngô Thành Châu và Bùi Văn Hiếu (cùng ở thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông).

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho thương binh Đoàn Văn Năm (thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Bình Dương

Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của các gia đình chính sách ngày càng ổn định.

Đồng chí nhấn mạnh, những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ là nền tảng để đất nước có được độc lập, tự do và phát triển như hôm nay; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng quà cho thương binh Phạm Văn Bảy (thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Bình Dương

Khẳng định Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi sau luôn ghi nhớ, tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao phần quà tri ân cho các gia đình.

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