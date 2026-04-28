Gia Lai: Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công

(GLO)- Chiều 28-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh.

Bên cạnh gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến các đối tượng đang được phụng dưỡng tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cụ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe; luôn phát huy phẩm chất cách mạng để làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, địa phương luôn đi đầu trong việc thực hiện chính sách ưu đãi với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội. Sau khi hợp nhất, công tác chăm lo cho người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai đang nuôi dưỡng 10 người có công, với độ tuổi cao nhất là 90 và thấp nhất là 65. Công tác điều dưỡng, chăm sóc được thực hiện thường xuyên, chu đáo.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao 10 suất quà (5 triệu đồng/suất) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Quân khu 5

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5 diễn ra vào sáng 25-4 tại TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan gian trưng bày Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, ngày 23-4, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế; cho ý kiến về công tác giám sát và biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

