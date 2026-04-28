Gia Lai: Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công

(GLO)- Chiều 28-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh.

Bên cạnh gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến các đối tượng đang được phụng dưỡng tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cụ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe; luôn phát huy phẩm chất cách mạng để làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, địa phương luôn đi đầu trong việc thực hiện chính sách ưu đãi với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội. Sau khi hợp nhất, công tác chăm lo cho người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai đang nuôi dưỡng 10 người có công, với độ tuổi cao nhất là 90 và thấp nhất là 65. Công tác điều dưỡng, chăm sóc được thực hiện thường xuyên, chu đáo.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao 10 suất quà (5 triệu đồng/suất) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.