Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Trong bài phát biểu, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh niềm tự hào về truyền thống cách mạng của vùng đất Gia Lai - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh dự chương trình tặng quà người có công và công nhân lao động. Ảnh: Hồng Phúc

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cho biết: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang thực hiện chế độ ưu đãi cho hơn 42.026 liệt sĩ, 5.573 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người có công với cách mạng.

Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm sóc 856 cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động tiền khởi nghĩa; hơn 32.000 thương binh, bệnh binh cùng 65 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 100.000 người có công giúp đỡ cách mạng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người có công nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hồng Phúc

Các chính sách ưu đãi được triển khai đầy đủ, đời sống người có công trên địa bàn cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện, nâng cao so với người dân tại địa bàn nơi cư trú. Riêng công tác chi trả các chế độ cho các đối tượng luôn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; việc xác nhận và giải quyết chế độ luôn đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Trong năm 2025 và quý I/2026, tỉnh đã ban hành 2.203 quyết định trợ cấp, phụ cấp; trong đó có 243 quyết định thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ và 1.960 quyết định thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe được chú trọng với 10 đợt tập trung dành cho 1.021 người có công…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Huỳnh Thanh Xuân trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công và đội ngũ công nhân lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Hồng Phúc

Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; công nhân lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, thời gian qua dù còn nhiều khó khăn sau khi thực hiện các chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa cho công tác “đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cam kết, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cam kết: Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đối với người có công với cách mạng.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các đối tượng chính sách và công nhân lao động, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Ảnh: Hồng Phúc

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 300 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình và người lao động vươn lên ổn định cuộc sống.