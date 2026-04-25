Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; cùng một số doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn các xã. Nội dung làm việc xoay quanh triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với 3 xã Ia Le, Chư Pưh và Ia Hrú. Ảnh: P.D

Trước khi làm việc với các địa phương, đoàn đã khảo sát thực tế một số vị trí quy hoạch, dự án trọng điểm. Tại xã Ia Le, đoàn khảo sát vị trí quy hoạch cụm công nghiệp tại thôn Ia Bia; khu trung tâm hành chính mới tại thôn Phú An; khu vực đề xuất xây dựng hồ chứa nước Đông Xuân tại thôn Phú Bình.

Tại xã Chư Pưh, đoàn khảo sát các vị trí quy hoạch năng lượng tái tạo, khu chăn nuôi công nghệ cao; khu du lịch sinh thái hồ Plei Thơ Ga và thác Ia Nhí. Tại xã Ia Hrú, đoàn kiểm tra vị trí quy hoạch cụm công nghiệp Chư Pưh; khu vực hồ Ayun Hạ.

Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

Xã Chư Pưh hiện có 26 thôn, làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,71% và hộ cận nghèo chiếm 4,55%.

Theo Chủ tịch UBND xã Siu Y Bé, trong quý I/2026, tổng giá trị sản phẩm của địa phương đạt hơn 806 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,11%, vượt kế hoạch đề ra (10,73%).

Địa phương đang tập trung thu hút đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Trên địa bàn có 2 dự án chăn nuôi heo công nghệ cao đang lập thủ tục với tổng diện tích hơn 43 ha; 7 dự án điện đăng ký đầu tư; 3 vị trí khai thác khoáng sản.

Toàn xã có 851 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 51 doanh nghiệp. Thu ngân sách hơn 14,5 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,54/100 điểm.

Xã đang triển khai 4 dự án lớn về hạ tầng, tập trung vào giao thông, thủy lợi và điện lực; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh.

Chủ tịch UBND xã Chư Pưh Siu Y Bé báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ảnh: P.D

Tại xã Ia Hrú, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng giá trị sản phẩm quý I đạt 686 tỷ đồng. Tính đến ngày 10-4, thu ngân sách nhà nước đạt gần 15 tỷ đồng.

Địa phương đã hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả như trồng sầu riêng, mía, cà phê theo tiêu chuẩn 4C và VietGAP. Hoạt động thu hút đầu tư có chuyển biến rõ nét với 3 dự án chăn nuôi heo quy mô lớn và 17 dự án điện mặt trời đã triển khai.

Giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến phát triển thêm 5 dự án điện gió. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 5,29%; phấn đấu giảm 1,82% trong năm 2026.

Trong khi đó, xã Ia Le ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế quý I đạt 6,79%. Thu ngân sách đạt hơn 8,2 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Lưu Xuân Thành thông tin: Địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào 2 lĩnh vực trọng tâm là năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Từ đầu năm đến nay, xã đã thu hút 12 dự án (7 dự án năng lượng tái tạo, 5 dự án nông nghiệp công nghệ cao), vượt kế hoạch tỉnh giao 6 dự án. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,38%; năm 2026 phấn đấu giảm thêm 1,17% (từ 61 hộ trở lên). Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,99/100 điểm, xếp thứ 105/135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Ia Le Lưu Xuân Thành tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Các địa phương đã xác định rõ định hướng phát triển trong thời gian tới. Trong đó, xã Chư Pưh tổ chức không gian phát triển theo mô hình “Một tâm - Hai hành lang - Ba phân vùng”, gắn với trung tâm đô thị Nhơn Hòa và các hành lang giao thông quan trọng như QL 14, cao tốc Bắc - Nam. Các phân vùng được quy hoạch theo hướng phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Song song với đó, các xã tập trung huy động và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng nhu cầu vốn hàng chục tỷ đồng, nhằm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa và thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững.

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển

Tại buổi làm việc, các địa phương đã thẳng thắn nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh quan tâm tháo gỡ. Bí thư Đảng ủy xã Chư Pưh Nguyễn Huy Châu kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư đường liên xã Chư Pưh - Phú Thiện với vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng để kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển giao thương hàng hóa và du lịch sinh thái.

Đồng thời, địa phương đề xuất đẩy nhanh triển khai dự án Chợ Trung tâm và Khu dân cư xung quanh (quy mô 5,85 ha) đã hoàn tất giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cầu Ia Lốp và tiếp tục quan tâm đầu tư hồ Plei Thơ Ga để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái.

Lãnh đạo xã Ia Le phản ánh những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng do thiếu bộ máy chuyên trách, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp còn gặp khó khăn.

Từ thực tế đó, xã đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm như tuyến T8 (còn 14,5 km chưa được đầu tư), tuyến T8 đi làng Ngăng dài khoảng 2,1 km và tuyến đường vành đai phía Đông dài khoảng 7 km nhằm tăng cường kết nối, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương cũng kiến nghị tạo điều kiện khai thác các mỏ đá phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn công tác khảo sát vị trí quy hoạch cụm công nghiệp tại thôn Ia Bia (xã Ia Le). Ảnh: P.D

Tương tự, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú Trần Minh Tâm cho biết, công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều bất cập do dữ liệu cũ, chưa được số hóa đầy đủ. Địa phương kiến nghị sớm hoàn tất thủ tục giao đất, giao rừng tại khu vực Cheng Leng; tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nước sạch và quản lý di tích lịch sử Plei Ring.

Đồng thời, xã đề xuất UBND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các công trình giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí khoảng 265 tỷ đồng cũng như tăng cường nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại diện một số doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được tỉnh, địa phương tạo điều kiện về quỹ đất để triển khai các dự án như nhà nuôi tằm con thông minh, nhà máy chế biến tơ tằm; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và có lộ trình, thời gian triển khai các dự án đã được quy hoạch.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Dư địa tăng trưởng của các địa phương còn rất lớn, cần nhận diện rõ tiềm năng từng vùng để có hướng phát triển phù hợp.

Theo đó, nơi có đất tốt, đảm bảo nguồn nước cần tập trung hình thành vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô lớn, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi với doanh nghiệp; khu vực có điều kiện thủy lợi cần chủ động đề xuất đầu tư; vùng đất kém hiệu quả chuyển hướng sang chăn nuôi hoặc phát triển năng lượng tái tạo; diện tích rừng tập trung phát triển rừng gỗ lớn.

Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với từng địa bàn. Khi đã xác định rõ tiềm năng, các địa phương phải chủ động triển khai; tỉnh sẽ đồng hành, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khảo sát Khu du lịch sinh thái hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh). Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, thủ tục đất đai, tập trung giải phóng mặt bằng và chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện triển khai các dự án hiện có và tiếp tục đề xuất các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển.

Về cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra một số thủ tục vẫn còn rườm rà, yêu cầu các địa phương chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, làm việc vì lợi ích chung với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải tiên phong đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc.

Cùng với đó, cần đổi mới mô hình phục vụ theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác cán bộ phải được rà soát, sắp xếp hợp lý, đúng người, đúng việc; tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực hồ Ayun Hạ (xã Ia Hrú). Ảnh: P.D

Đối với các kiến nghị của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá, ưu tiên triển khai các dự án giao thông, thủy lợi cấp thiết.

Với doanh nghiệp, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các dự án đã được tạo điều kiện cần khẩn trương triển khai, gắn trách nhiệm đầu tư với đóng góp an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.