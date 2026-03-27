Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

NHẬT LINH
(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra toàn diện hoạt động của các bến, bãi; phương tiện vận chuyển khách du lịch, phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; đồng thời, trực tiếp làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp ven biển và khu du lịch để đánh giá việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; phương án tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bãi tắm; khả năng bảo đảm an toàn cho người dân, du khách khi tham gia đi lại, tắm biển và các hoạt động vui chơi trên đường thuỷ.

Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm quy định. Tại khu vực ven biển, các khách sạn, doanh nghiệp đã chủ động bố trí lực lượng cứu hộ được tập huấn, phân công trực theo ca; trang bị đầy đủ phương tiện cứu nạn, cứu hộ, hệ thống cảnh báo an toàn và duy trì hoạt động thường xuyên.

Tổ công tác kiểm tra các phương tiện phục vụ cho các hoạt động vui chơi dưới nước tại biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.L

Các khu du lịch cũng bố trí lực lượng cứu hộ chuyên trách, phương tiện phục vụ hoạt động trên biển bảo đảm đầy đủ giấy tờ, điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Đối với lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, việc tổ chức trực, bố trí trạm cứu hộ, phương tiện như mô tô nước, phao cứu sinh, hệ thống thông tin liên lạc… được duy trì đồng bộ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra; đồng thời xây dựng phương án, quy trình xử lý tình huống cụ thể, bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng liên quan.

Đội Cảnh sát đường thủy làm việc với Công ty CP DL & TM Hoàng Đạt (phường Quy Nhơn) về việc phục vụ hoạt động trên biển bảo đảm an toàn. Ảnh: N.L

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết, việc kiểm tra được triển khai liên tục trong những ngày cận kề sự kiện nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn, góp phần phục vụ thành công Lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên "Công Lý"

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

