Kiểm tra PCCC tại cơ sở lưu trú phục vụ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Ngày 26-3, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở lưu trú phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy như hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; lối thoát nạn; phương án xử lý khi xảy ra cháy nổ.

Đồng thời, nhắc nhở các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để xảy ra tình trạng cơi nới, che chắn làm ảnh hưởng đến thoát nạn.

Qua kiểm tra, đa số cơ sở lưu trú là khách sạn, nhà nghỉ, homestay cơ bản chấp hành các quy định về PCCC. Một số tồn tại được lực lượng chức năng hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho chủ cơ sở và nhân viên; đồng thời rà soát, bổ sung phương án chữa cháy, CNCH phù hợp với từng loại hình lưu trú.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra các thiết bị chữa cháy tại một khách sạn trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: N.L

Hoạt động kiểm tra được triển khai sát với yêu cầu phục vụ sự kiện có đông du khách tham dự, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho Lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.