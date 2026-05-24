(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Dưới mái chùa Mỹ Hóa, các em nhỏ mồ côi sưởi ấm cho nhau bằng sự đồng cảm, sẻ chia và yêu thương. Ảnh: D.Đ

Chiều xuống, tôi có mặt tại chùa Mỹ Hóa khi những đứa trẻ vừa tan học trở về. Trong khuôn viên chùa, một số em ngồi bên bàn học dưới mái hiên, chăm chú tập viết; số khác phụ các sư cô chuẩn bị bữa cơm chiều.

Sư cô Thích Nữ Minh Tâm - Trụ trì chùa Mỹ Hóa - cho biết: Cơ duyên gắn bó với việc nuôi dạy trẻ mồ côi của chùa bắt đầu từ giai đoạn 2007 - 2008. Vào một đêm mưa, trước cổng chùa có người đặt một bé sơ sinh rồi rời đi.

Các sư cô đã đón nhận, chăm sóc cháu bé, đồng thời báo chính quyền địa phương để làm thủ tục khai sinh, đặt tên và nuôi dưỡng. Từ đó, việc cưu mang trẻ nhỏ dần trở thành một phần gắn bó với đời sống nơi cửa Phật.

“Hiện nay, chùa đang nuôi dạy 43 em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ từ 1 - 17 tuổi và chăm sóc 4 cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Mỗi người đến đây đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng đã vào chùa thì mọi người đều được chăm sóc như người thân trong nhà. Nhìn các con lớn lên từng ngày, các cụ khỏe mạnh, chúng tôi thấy đó là trách nhiệm và là niềm vui của người tu hành” - sư cô Thích Nữ Minh Tâm chia sẻ.

Mỗi khi rảnh, sư cô Thích Nữ Minh Tâm đều dành thời gian hướng dẫn các em nhỏ ôn tập bài học. Ảnh: D.Đ

Tại đây, các em trong độ tuổi đi học đều được nhà chùa làm đầy đủ giấy tờ, tạo điều kiện theo học tại các trường công lập. Với những em nhỏ, các sư cô trực tiếp đưa đón hằng ngày; các em lớn hơn tự đạp xe đến lớp. Khi đau ốm, các em được đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị kịp thời.

Bên cạnh việc học văn hóa, các em còn được tham gia sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống và bồi dưỡng thêm kiến thức. Nhờ sự chăm sóc chu đáo đó, đa số các em đều có sức khỏe ổn định, yên tâm học tập và sinh hoạt thường ngày.

Hồ Tâm Niệm là trẻ mồ côi đầu tiên được các sư cô nhận nuôi dưỡng. Em đang học lớp 8 Trường THCS Cát Hanh. Niệm chia sẻ: “Từ khi được các sư cô đón nhận, em đã có một gia đình thực sự, có anh chị em cùng sinh hoạt, lớn lên mỗi ngày trong chùa. Các sư cô chăm lo cho em từ bữa ăn, giấc ngủ đến học tập, nhất là dạy em cách sống hiền hòa, biết yêu thương và làm theo lời Phật dạy. Em luôn biết ơn vì nhờ các sư cô mà em có được mái ấm và cơ hội đến trường như bao bạn bè khác”.

Còn em Trần Ngọc Phước (17 tuổi) tâm sự: “Em lớn lên ở chùa từ nhỏ nên nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của em. Mỗi ngày được sống cùng các sư cô và các anh chị em, em luôn cảm nhận được sự quan tâm, chỉ bảo từ những việc nhỏ nhất như cách học tập, ứng xử cho đến cách sống biết yêu thương, chia sẻ. Em chỉ mong học thật tốt để sau này có thể tự lập, không phụ lòng các sư cô đã chăm lo suốt những năm qua”.

Để duy trì hoạt động mái ấm, các sư cô chùa Mỹ Hóa chủ yếu dựa vào sự đóng góp, cúng dường của Phật tử vào các ngày rằm, lễ Phật đản cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, chùa còn trồng hơn 150 cây bưởi da xanh, góp phần cải thiện sinh hoạt và có thêm nguồn thu nhỏ phục vụ chăm sóc các em nhỏ, người già neo đơn.

Đặc biệt, sư cô Thích Nữ Minh Tâm còn là cộng tác viên châm cứu tại Trung tâm Y tế Phù Cát, góp thêm kinh phí duy trì mái ấm. Tuy vậy, nguồn lực vẫn còn hạn chế khiến nỗi lo học phí, sách vở cho các em nhỏ và thuốc men cho các cụ già luôn thường trực.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm gần xa để mái ấm có thêm điều kiện chăm lo tốt hơn cho các em nhỏ và người già neo đơn. Mỗi sự sẻ chia dù ít hay nhiều đều là nguồn động viên để các sư cô duy trì việc nuôi dạy, học hành và chăm sóc sức khỏe cho các cháu, các cụ. Điều chúng tôi mong nhất là mái ấm đủ đầy hơn để các em được học hành đến nơi đến chốn, các cụ già có cuộc sống ổn định” - sư cô Thích Nữ Minh Tâm chia sẻ.