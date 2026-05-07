Gia Lai: Khám tầm soát các bệnh lý về mắt cho 200 người dân khó khăn

(GLO)- Sáng 7-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn, Siêu thị Nội thất Đài Loan (Công ty TNHH Thương mại Đài Loan) tổ chức đợt tầm soát sức khỏe mắt miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Canh Vinh.

Qua khám tầm soát, có 40 trường hợp phát hiện mắt bị đục thủy tinh thể, 8 trường hợp mắt bị mộng thịt và 1 trường hợp phải điều trị lazer, u mi. Mỗi trường hợp chỉ định phẫu thuật được hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền phẫu thuật sau khi đã trừ bảo hiểm y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn tầm soát các bệnh về mắt cho người dân xã Canh Vinh. Ảnh: Kim Hường

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho cộng đồng năm 2026 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Chương trình tập trung truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người dân tại cộng đồng; khám tầm soát các bệnh lý về mắt và cấp thuốc tặng quà cho người dân trên địa bàn xã tham gia chương trình.

Chương trình dự kiến hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 50 người với tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng. Nguồn tài trợ từ Siêu thị Nội thất Đài Loan thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Được biết, trong năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức các đợt khám tầm soát miễn phí các bệnh về mắt cho khoảng 9.000 người dân khó khăn trong tỉnh; đồng thời, hỗ trợ phẫu thuật hơn 1.000 trường hợp với tổng chi phí dự kiến 1,5 tỷ đồng.