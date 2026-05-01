Gia Lai: Hơn 60 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai vừa trao số tiền hơn 55 triệu đồng (nguồn từ Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ) cho 3 gia đình bệnh nhân nghèo, khó khăn ở các xã Vân Canh, Bình An và phường Quy Nhơn.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ cho 3 bệnh nhân nghèo, khó khăn. Ảnh: Kim Hường

Trong đó, gia đình bà Vương Thị Ánh Lệ (xã Vân Canh) có con mắc bệnh viêm màng bồ đào, đục thủy tinh thể cả 2 mắt, được hỗ trợ 25 triệu đồng; gia đình bà Lê Thị Hợp (phường Quy Nhơn) có chồng bị đột quỵ nhiều năm được hỗ trợ 10 triệu đồng và gia đình ông Văn Toàn (xã Bình An) có con bị bệnh bại não được hỗ trợ hơn 20 triệu đồng.

Trước đó, chiều 28-4, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã đến thăm và trao hơn 5,1 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Lượng (SN 1996, ở phường An Nhơn Đông).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Phạm Văn Lượng. Ảnh: Kim Hường

Bệnh nhân Lượng mắc bệnh nhiễm trùng huyết, dẫn đến biến chứng tổn thương nội tạng, từng điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) một thời gian.

Hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh). Chi phí điều trị cao, trong khi hoàn cảnh gia đình bệnh nhân hết sức khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã góp phần giúp gia đình có thêm chi phí chữa bệnh.