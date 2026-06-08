Gia Lai tiếp nhận lô thiết bị hơn 2,3 tỷ đồng nhằm tăng cường hệ thống “phạt nguội”

Ngày 8-6, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Phòng Hậu cần (PH10) tổ chức bàn giao, tiếp nhận lô thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng có tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng. Đây là gói thiết bị được bổ sung, thay thế nhằm sửa chữa, khôi phục toàn diện hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ (phạt nguội) bị hư hỏng do cơn bão số 13 cuối năm 2025.

Hệ thống camera giám sát đã được lắp khép kín trên nhiều tuyến phố ở Quy Nhơn.

Theo biên bản bàn giao, toàn bộ thiết bị đều mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện và bảo đảm tính đồng bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Gói thiết bị tập trung phục vụ nâng cấp hệ thống giám sát tại các nút giao thông và tuyến quốc lộ trọng điểm, gồm hệ thống camera nhận dạng biển số phương tiện được lắp đặt tại các điểm có lưu lượng giao thông lớn như nút giao Cầu Gành, ngã ba Diêu Trì, ngã ba Đống Đa - Ỷ Lan, vòng xoay Đại Phú Gia, nút giao Võ Nguyên Giáp - Lê Thanh Nghị và các tuyến quốc lộ 1D, quốc lộ 19C.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng được trang bị thêm các camera quay quét 360 độ nhằm tăng khả năng giám sát tại các nút giao, vòng xoay lớn; thiết bị đo tốc độ chuyên dụng, trong đó có hệ thống đo tốc độ All-in-One AI Traffic độ phân giải 16MP, tích hợp radar và đèn trợ sáng của hãng Dahua. Ngoài ra, còn có các bo mạch cảm biến, bo mạch chính radar đo tốc độ phục vụ hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ 19 và quốc lộ 19B.

Sau khi hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành, hệ thống camera sẽ mở rộng phạm vi giám sát, tự động phát hiện, ghi nhận chính xác các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Lô thiết bị trị giá 2,3 tỷ đồng bổ sung nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho việc phạt nguội.

Lãnh đạo Phòng CSGT nhấn mạnh: Việc khôi phục hệ thống camera giám sát là tiền đề quan trọng để tăng cường công tác xử lý vi phạm bằng hình thức “phạt nguội” trong thời gian tới. Các hành vi như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các vi phạm khác sẽ được hệ thống tự động ghi nhận, làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.