Hội LHPN tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 nhà cho gia đình chính sách

(GLO)- Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 nhà cho gia đình chính sách và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, với 1.310 ngày công.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp hỗ trợ ngày công dọn vệ sinh nhà ở, môi trường sống cho 5 gia đình có công với cách mạng tại xã Phú Túc và xã Lơ Pang.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Kông Bờ La. Ảnh: A.K

Cùng với hoạt động hỗ trợ nhà ở, các cấp Hội tổ chức thăm, tặng 1.956 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các trường hợp khó khăn, tổng trị giá hơn 807,8 triệu đồng. Riêng Hội LHPN tỉnh tặng 64 suất quà, trị giá 97,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1,925 tỷ đồng.