Gia Lai: Lắng đọng chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Tối 27-7, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thực hiện, được dàn dựng thành 3 phần với chủ đề xuyên suốt về truyền thống cách mạng, tinh thần bất khuất của người dân Tây Nguyên và sự phát triển của Gia Lai hôm nay.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương với 17 tiết mục. Ảnh: H.H

Mở đầu là phần "Bản hùng ca thời lửa đạn", đưa khán giả trở về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc, tái hiện tình yêu Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh qua các ca khúc như: Linh thiêng Việt Nam, Đồng đội, Trái tim người lính, Miền xa thẳm, Vết chân tròn trên cát, Gặp gỡ đồng đội.

Một tiết mục trong phần "Bản hùng ca thời lửa đạn". Ảnh: H.H

Tiếp nối chương trình là phần "Tây Nguyên bất khuất", khắc họa hình ảnh mảnh đất cao nguyên kiên cường, nơi mỗi ngọn đồi, cánh rừng đều ghi dấu sự gắn bó giữa quân và dân, sự hy sinh của đồng bào các dân tộc Jrai, Bahnar và các dân tộc anh em trong kháng chiến.

Thông qua các tiết mục dân ca Jrai, Bahnar và những ca khúc như Rơ ngót, Tơ lơi Bơni Hơch (Lời cảm ơn), Hơri adruh tơ dăm, Suối hát Ayray, Âm vang đại ngàn, Ngọn lửa cao nguyên, chương trình tôn vinh bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phần II "Tây Nguyên bất khuất" tái hiện vẻ đẹp văn hóa và tinh thần đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: H.H

Khép lại chương trình là phần "Gia Lai ngày mới", mang thông điệp về khát vọng phát triển của quê hương trên nền tảng những giá trị được vun đắp từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Các tiết mục Gia Lai vươn xa, Hoa dã quỳ, Gió dã quỳ, Còn chút gì để nhớ, Khoảng trời lá thông khắc họa một Gia Lai năng động, giàu bản sắc, đang từng bước vươn lên mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ để lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng cho khán giả. Ảnh: H.H

Chương trình do nhạc sĩ Khắc Phú đạo diễn, hòa âm phối khí; các biên đạo Văn Như, Quỳnh Giao, Cơ Nguyễn, Trắc Sỹ, Hải Yến dàn dựng; với sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.