Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Hơn 20 năm công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, anh lặng lẽ đứng sau nhiều chương trình nghệ thuật, góp phần gìn giữ và làm mới những thanh âm truyền thống qua các bản hòa âm, phối khí đậm bản sắc.

Lặng lẽ sau những giai điệu

Tiếng đàn tơ rưng vừa dứt, nhạc sĩ Trần Kim Vân - viên chức Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Trung tâm Văn hóa tỉnh) - khẽ ra hiệu cho dàn nhạc dừng lại. “Đoạn này thêm một nhịp nghỉ để tiếng đàn vang hơn”, anh trao đổi với nghệ nhân rồi cầm đôi dùi trống giữ nhịp cho cả dàn nhạc tập lại. Tiếng trống hòa cùng đàn bầu, đàn nhị, đàn kìm, sáo trúc và tơ rưng quyện vào nhau, tạo nên một lớp âm thanh chặt chẽ, giàu sắc thái.

am-sac-2.jpg
Nhạc sĩ Trần Kim Vân dành nhiều tâm huyết đưa chất liệu dân gian vào các bản phối, tạo sự dung hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Ảnh: N.N

Trong buổi tổng duyệt chương trình “Đại ngàn chạm biển xanh” của đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh, nhạc sĩ Trần Kim Vân vừa đảm nhiệm hòa âm, phối khí, chỉ huy dàn nhạc, vừa trực tiếp tham gia biểu diễn với vai trò nhạc công trống. Tỉ mỉ với từng bè nhạc, từng màu sắc âm thanh, anh cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân của đoàn đã đưa chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh” đoạt HCB.

Cùng với đó, các tiết mục trong chương trình còn giành thêm 1 HCV, 2 HCB. Riêng nhạc sĩ Trần Kim Vân được Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp chuyên môn. Với anh, đó là một dấu mốc trên hành trình 30 năm miệt mài học hỏi, trải nghiệm, lắng nghe và dệt nên quê hương bằng những bản phối.

Sinh năm 1978 tại làng biển Nhơn Hải (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông), Trần Kim Vân lớn lên giữa tiếng sóng và những câu hò của ngư dân miền duyên hải. Những thanh âm mộc mạc ấy đã nhen lên tình yêu âm nhạc truyền thống trong anh.

Năm 15 tuổi, anh bắt đầu theo học nhạc cụ dân tộc với NSƯT Phạm Ngọc Châu, nhạc công Đoàn tuồng Đào Tấn lúc bấy giờ (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh). Sau này, anh học chuyên ngành organ (năm 1995-1998), rồi tiếp tục học lớp nhạc công dân ca bài chòi (năm 2016-2018) tại Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định và hoàn thành chương trình cử nhân Quản lý văn hóa tại Trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (năm 2022-2025).

Về công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh từ năm 2005, cái tên “Vân Organ” dần trở nên quen thuộc trong giới văn nghệ quần chúng. Không chỉ sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ dân tộc và phương Tây, anh còn là người đứng sau phần âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật lớn của tỉnh.

Đi tìm thanh âm của quê hương

Theo Trần Kim Vân, mỗi người phối khí đều có một thế mạnh riêng, còn anh lựa chọn chất liệu dân gian. “Lợi thế của tôi là được học nhạc cụ dân tộc trước rồi mới tiếp cận âm nhạc phương Tây. Kiến thức hòa thanh và phối khí hiện đại giúp tôi tìm cách đưa những làn điệu cổ đến gần công chúng hôm nay nhưng vẫn giữ được bản sắc” - anh Vân tâm sự.

am-sac-1.jpg
Không chỉ hòa âm, phối khí, nhạc sĩ Trần Kim Vân (người đánh trống) còn trực tiếp tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc, góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc cho nhiều chương trình nghệ thuật. Ảnh: N.N

Với anh, người phối khí không đơn thuần phân chia phần diễn tấu cho các nhạc cụ, mà là tổ chức màu sắc âm thanh, hòa thanh và tiết tấu để làm nổi bật tinh thần của tác phẩm. Muốn làm được điều đó phải hiểu không gian văn hóa đã sản sinh ra từng làn điệu, từng nhịp phách.

“Âm thanh điện tử có thể mô phỏng nhiều nhạc cụ, khi kết hợp trực tiếp với đàn bầu, đàn nhị, đàn kìm, sáo trúc... thì bản phối sẽ tạo được chiều sâu và sắc thái biểu cảm rất riêng của nhạc cụ truyền thống” - anh chia sẻ.

Có lẽ vì vậy, phần âm nhạc của “Đại ngàn chạm biển xanh” tạo được sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Người nghe vẫn cảm nhận hơi thở truyền thống của đại ngàn, của biển cả, của bài chòi, dân ca Nam Trung Bộ, kết nối và hòa quyện cùng những giai điệu dân gian Chăm H’roi, H’re trong một tổng thể đương đại mà vẫn rất gần gũi.

Điểm tôi đánh giá cao ở Trần Kim Vân là tinh thần yêu nghề và có nền tảng chuyên môn vững. Vân sử dụng thành thạo cả nhạc cụ truyền thống lẫn hiện đại, nắm bắt rất tốt công nghệ trong hòa âm, phối khí. Mỗi bản phối của anh đều biết cách dung hòa giữa cái mới và giá trị truyền thống, tạo màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt của từng làn điệu, từng tiết mục. Chính sự cẩn trọng trong chuyên môn và tư duy sáng tạo ấy nên chúng tôi luôn yên tâm giao cho Vân đảm nhận phần âm nhạc của những chương trình nghệ thuật lớn do tỉnh giao nhiệm vụ”.

Nhạc sĩ HUỲNH HIỆP AN - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh

Nhạc sĩ Trần Kim Vân cho biết, với những bài dân ca Nam Trung Bộ như Lý thượng du, Lý con ngựa, tiếng đàn tơ rưng có thể hòa quyện tự nhiên cùng sáo, đàn nhị, đàn bầu, đàn kìm. Còn với dân ca Chăm H’roi, H’re, việc phối khí đòi hỏi lựa chọn quãng âm và nhạc cụ phù hợp, ví như đàn kìm chủ yếu đảm nhiệm phần đệm hợp âm để nâng đỡ giai điệu chính.

Những kinh nghiệm ấy được anh tích lũy qua nhiều năm làm nghề và hàng trăm bản hòa âm, phối khí do anh thực hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Năm 2023, anh giành HCV với tiết mục độc tấu đàn bầu Xa khơi tại hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc về Biển và Hải đảo Việt Nam. Thành tích mới nhất tại hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026 tiếp tục ghi nhận hành trình bền bỉ của nhạc sĩ Trần Kim Vân.

Người làm hòa âm, phối khí hiếm khi đứng ở vị trí trung tâm sân khấu. Họ lặng lẽ phía sau, chăm chút từng lớp âm thanh để những làn điệu dân gian tiếp tục ngân vang trong đời sống đương đại. Với nhạc sĩ Trần Kim Vân, đó cũng là cách anh gìn giữ và lan tỏa âm sắc quê hương qua từng bản phối.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Video

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi workshop mỹ thuật dành cho người yêu hội họa

Sôi nổi workshop mỹ thuật dành cho người yêu hội họa

Tin tức

(GLO)- Điểm nhấn của chương trình Workshop Mỹ thuật năm 2026 do Khoa VH - NT, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức là hoạt động vẽ tranh dành cho thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng

Giao hòa 2: Kết nối tiếng nói nghệ thuật đến từ 2 vùng đất

Giao hòa 2: Kết nối tiếng nói nghệ thuật đến từ 2 vùng đất

60s Gia Lai

(GLO)- Với 62 tác phẩm đến từ 56 nghệ sĩ của Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, triển lãm “Giao hòa 2” tạo nên hành trình thị giác giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sáng tạo, cùng khắc họa thiên nhiên, con người, đời sống đô thị và văn hóa Việt Nam nói chung, vùng đất Gia Lai nói riêng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

null