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Nghệ sĩ nhiếp ảnh Gia Lai đi thực tế sáng tác tại khu vực biên giới

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Từ ngày 7 đến 11-8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chuyến thực tế sáng tác với sự tham gia của 15 hội viên Chi hội Nhiếp ảnh.

Trong 5 ngày, các nghệ sĩ nhiếp ảnh thâm nhập thực tế, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đoàn tập trung sáng tác tại Đồn Biên phòng Ia Púch, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Nan và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

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Nghệ sĩ nhiếp ảnh đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia Púch. Ảnh: N.T

Nội dung sáng tác tập trung phản ánh công tác xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị; các lớp học hè cho học sinh vùng biên; mô hình “Con nuôi Bộ đội Biên phòng”; bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và hoạt động dân vận của Bộ đội Biên phòng.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ ghi nhận các hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, khám bệnh, cấp thuốc, giao lưu văn hóa, ứng phó thiên tai; chương trình “Nâng bước em đến trường”; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phòng-chống tội phạm; hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và vai trò của Bộ đội Biên phòng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

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Nghệ sĩ nhiếp ảnh Gia Lai đi thực tế ở trên khu vực biên giới tỉnh. Ảnh: N.T

Chuyến thực tế giúp các nghệ sĩ nhiếp ảnh có thêm tư liệu, tác phẩm phản ánh sinh động đời sống, văn hóa, con người và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các tác phẩm có chất lượng sẽ được tuyển chọn tham dự Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trong thời gian tới.

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