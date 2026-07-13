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Trao giải cuộc thi “Tiếng hát Vành khuyên” hè năm 2026

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KIM CHÁNH
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(GLO)- Tối 12-7, tại Nhà Văn hóa Trung tâm (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Phát triển năng khiếu Búp sen hồng tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Tiếng hát Vành khuyên” hè năm 2026. Cuộc thi quy tụ 20 thí sinh xuất sắc tham gia, mang đến nhiều tiết mục trong sáng, giàu cảm xúc.

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20 thí sinh xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát Vành khuyên” hè năm 2026. Ảnh: Kim Chánh

Cuộc thi “Tiếng hát Vành khuyên” hè năm 2026 được Trung tâm Phát triển Năng khiếu Búp Sen Hồng (phường Bình Định) triển khai trong hơn hai tháng, thu hút đông đảo thí sinh đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Sau các vòng sơ khảo và bán kết, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã góp mặt tại đêm chung kết.

Tại đêm chung kết, mỗi thí sinh lựa chọn một ca khúc trong tuyển tập sách nhạc “Bốn mùa em vui hát” gồm 165 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Lương để thể hiện phần dự thi. Với giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn tự tin cùng sự đầu tư về trang phục và dàn dựng, các em đã mang đến nhiều tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, mái trường và tuổi thơ.

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Ban tổ chức trao giải Nhất cho 2 thí sinh Trần Bảo Ngọc và Nguyễn Thảo Nguyên tại cuộc thi “Tiếng hát Vành khuyên” hè năm 2026. Ảnh: Kim Chánh

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho Trần Bảo Ngọc (SN 2013, học sinh Trường THCS Đập Đá, phường An Nhơn) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2018, học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Quy Nhơn); trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải phụ cho những tiết mục xuất sắc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi là sân chơi nghệ thuật bổ ích trong dịp hè, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc, tạo cơ hội để thiếu nhi giao lưu, học hỏi và phát triển sự tự tin.

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