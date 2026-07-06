53 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026

Lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026 được tổ chức từ ngày 6-7 đến 9-7, thu hút sự tham gia của 53 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Ảnh: Sơn Ca

Tại lớp bồi dưỡng, các em được gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ và lắng nghe những chia sẻ về nghề viết thông qua 4 chuyên đề: văn hóa, văn học dân gian; văn học thiếu nhi; những yếu tố cơ bản trong sáng tác truyện ngắn; hình ảnh ngôn ngữ và nhạc điệu trong thơ, cách tạo lập phong cách riêng trong sáng tạo của người viết trẻ.

Ngoài ra, các em sẽ được đi thực tế và thực hành sáng tác tại Nhà máy Thủy điện Ialy.

Thời gian qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ. Bên cạnh tổ chức lớp bồi dưỡng, Hội còn tạo điều kiện để các em học sinh có cơ hội tham gia các hoạt động sáng tác, giao lưu và giới thiệu những tác phẩm có chất lượng, góp thêm tiếng nói của thế hệ trẻ vào đời sống văn học của tỉnh.