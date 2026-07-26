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Nghệ sĩ Kim Tiển được bầu là Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Gia Lai

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LAM NGUYÊN

(GLO)- Sáng 26-7, tại phường Pleiku, Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội cơ sở lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Dự đại hội có Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt - Chi hội trưởng cùng các hội viên Chi hội.

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Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Lam Nguyên

Sau sáp nhập, Chi hội Nghệ sĩ Múa tỉnh Gia Lai có tổng cộng 21 hội viên với thành phần gồm biên đạo múa, huấn luyện, diễn viên thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trường Cao đẳng Gia Lai… Nhiệm kỳ 2020 - 2025, hội viên Chi hội đều nhiệt tình trong lao động sáng tạo nghệ thuật với nhiều tác phẩm múa có giá trị; tích cực phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước.

Các nghệ sĩ cũng có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Chi hội, giảng dạy, biểu diễn, biên đạo, dàn dựng phong trào…, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Với những nỗ lực đó, nhiệm kỳ qua, tập thể Chi hội đã được Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam ghi nhận, tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội vào các năm 2022, 2023 và 2024.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chi hội xác định một số phương hướng trọng tâm gồm: Tổ chức tham quan thực tế để hội viên được nâng cao kiến thức thực tiễn, sáng tạo tác phẩm; chú trọng phát triển hội viên mới; làm tốt công tác đề xuất khen thưởng cho các hội viên đạt thành tích cao, có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh, khu vực và Trung ương.

Cùng với đó tiếp tục tổ chức tọa đàm và báo cáo tác phẩm múa mới; đề xuất mở lớp tập huấn Biên đạo phong trào để bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ chuyên môn cho các hội viên cùng các diễn viên tham gia nghệ thuật múa toàn tỉnh…

Phát biểu tại Đại hội, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng biểu dương những thành tích của tập thể Chi hội và các cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới Chi hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần đưa Chi hội trở thành điểm sáng nổi bật trong khu vực và toàn quốc.

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Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nghệ sĩ Kim Tiển đứng thứ 3 từ trái sang. Ảnh: Lam Nguyên

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 người; nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Tiển - nguyên Chi hội Phó Chi hội nghệ sĩ múa Đông Gia Lai được bầu là Chi hội trưởng. Các nghệ sĩ Nguyễn Văn Cơ và Nguyễn Quốc Hoàng được bầu là Chi hội phó.

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (nhiệm kỳ 2026 - 2031), dự kiến diễn ra vào tháng 9 - 2026 tại Hà Nội.

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