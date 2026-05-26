Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

Triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026 diễn ra từ ngày 26-5 đến hết ngày 6-6, giới thiệu 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, sơn mài, in khắc gỗ, inox, composite, gỗ, nhôm, sắt hàn… phản ánh đa dạng góc nhìn nghệ thuật về thiên nhiên, con người, đời sống đô thị và văn hóa Việt Nam nói chung, vùng đất Gia Lai nói riêng.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nhiều tác phẩm gây chú ý như: Bài ca thống nhất Bắc - Trung - Nam của Nguyễn Xuân Tiên, Lễ hội cầu ngư của Nguyễn Chơn Hiền, Mẹ Tây Nguyên của Phạm Quốc Phương, Ngọn lửa cao nguyên của Đinh Dũng, Chiều của mẹ của Hùng Hoa Lư… Bên cạnh đó, khu vực điêu khắc trưng bày nhiều sáng tác hiện đại, mang hơi thở đương đại và tính tương tác cao.

Nhiều tác phẩm tại triển lãm khai thác vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống vùng đất Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo Ban tổ chức, triển lãm là hoạt động nghệ thuật góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời tạo không gian giao lưu sáng tạo giữa các họa sĩ, nhà điêu khắc của tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm điêu khắc hiện đại tạo điểm nhấn cho không gian triển lãm “Giao hòa 2”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai cho biết, “Giao hòa 2” không chỉ là dịp giới thiệu thành quả sáng tạo mỹ thuật đương đại mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống của vùng đất Gia Lai đến công chúng yêu nghệ thuật.

“Mỗi tác phẩm là một cách nhìn riêng, một tiếng nói riêng và cũng là một câu chuyện riêng của người nghệ sĩ trước cuộc sống, thiên nhiên và con người.

Triển lãm lần này còn thể hiện sự đồng hành giữa những người làm nghệ thuật với mong muốn cùng tạo dựng một môi trường sáng tạo rộng mở, nhân văn và giàu cảm hứng”, NSƯT Đặng Công Hưng chia sẻ.