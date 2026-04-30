Phục dựng lễ cúng mừng nhà rông mới của người Jrai tại làng Ơp

(GLO)- Sáng 30-4, tại nhà rông làng Ơp, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ cúng mừng nhà rông mới của người Jrai. Hoạt động này thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chương trình phục dựng lễ cúng mừng nhà rông mới của người Jrai diễn ra trong không khí sôi nổi của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Già làng thông báo hoàn thành nhà rông và chuẩn bị thực hiện lễ cúng mừng tại làng Ơp (phường Pleiku). Ảnh: Minh Chí

Lễ cúng mừng nhà rông mới là nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Jrai. Theo quan niệm của người Jrai, nhà rông là biểu tượng thiêng liêng, nơi hội tụ sức mạnh cộng đồng và là chốn cư ngụ của các Yang (thần linh) bảo hộ buôn làng. Khi nhà rông hoàn thành, người dân tổ chức lễ cúng để tạ ơn thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại chương trình, nghi lễ được phục dựng với sự tham gia trực tiếp của già làng và cộng đồng dân cư làng Ơp. Các nghi thức như dựng cây nêu, chuẩn bị lễ vật, thực hiện lời khấn, vẩy nước cầu an… được tái hiện trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Già làng cùng các bậc cao niên thực hiện nghi thức cúng mừng nhà rông mới bên cây nêu và ché rượu cần. Ảnh: Minh Chí

Trong nghi lễ, già làng cùng các bậc cao niên đứng trước cây nêu, thực hiện nghi thức khấn mời các Yang về chứng giám. Lễ vật gồm heo, gà, rượu cần được bày trang trọng dưới chân cây nêu. Sau lời khấn, già làng dùng nước thiêng vẩy khắp nhà rông với ước nguyện mang lại sự bình an, no ấm cho buôn làng. Khi nghi thức kết thúc, tiếng chiêng vang lên, dân làng quây quần bên ché rượu cần, cùng nối vòng xoang trong niềm vui mừng nhà rông mới.

Sau phần lễ, không gian văn hóa cồng chiêng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - được trình diễn sôi động với những thanh âm trầm hùng, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Người dân làng Ơp trình diễn cồng chiêng, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trong lễ cúng mừng nhà rông mới. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, người dân và du khách được tham quan không gian nhà rông, vườn tượng, trải nghiệm ẩm thực truyền thống, thưởng thức rượu cần và giao lưu cồng chiêng, nối nhịp xoang cùng các nghệ nhân. Trong tiếng chiêng vang vọng và những vòng xoang rộn ràng, đời sống văn hóa của người Jrai được tái hiện sinh động, gần gũi.

Người dân và du khách cùng thưởng thức rượu cần, trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai sau lễ cúng mừng nhà rông mới tại làng Ơp. Ảnh: Minh Chí

Theo lãnh đạo UBND phường Pleiku, việc phục dựng lễ hội có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa đang dần mai một; đồng thời quảng bá hình ảnh làng Ơp, từng bước hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Qua chương trình, vai trò của già làng, nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng làng Ơp trở thành điểm đến văn hóa - du lịch cộng đồng đặc sắc của tỉnh Gia Lai.