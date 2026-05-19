Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai” giai đoạn II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Chiều 19-5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai” giai đoạn II - năm 2026 tại khu đô thị suối Hội Phú (phường Hội Phú).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc “Đất và người Gia Lai” cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà tài trợ và các nghệ sĩ có tác phẩm được lựa chọn thi công, trưng bày giai đoạn 2.

12afa703de245f7a0635.jpg
Các đại biểu tham quan một tác phẩm vừa được thi công, trưng bày giai đoạn II. Ảnh: Lam Nguyên

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng thông tin: Cụm 14 tác phẩm điêu khắc giai đoạn I (khánh thành ngày 19-8-2025) đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ công chúng và giới nghệ thuật.

Tiếp nối thành công đó, Ban Tổ chức tiếp tục thi công và đưa vào trưng bày 11 tác phẩm thuộc giai đoạn II, góp phần hoàn chỉnh không gian nghệ thuật khu đô thị suối Hội Phú, hướng đến xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - du lịch độc đáo của tỉnh.

fc7556eb21cca092f9dd.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) và Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng (thứ 3 từ trái sang) trao hoa, giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được chọn thi công, trưng bày giai đoạn II. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ và các nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước đã dành tình yêu cho Gia Lai; đồng thời đề nghị thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng công tác bảo quản tác phẩm, tôn tạo không gian trưng bày nhằm lan tỏa giá trị của “con đường nghệ thuật” đến người dân và du khách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Văn hóa

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

Văn hóa

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

Văn hóa

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

null