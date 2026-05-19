(GLO) - Chiều 19-5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai” giai đoạn II - năm 2026 tại khu đô thị suối Hội Phú (phường Hội Phú).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc “Đất và người Gia Lai” cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà tài trợ và các nghệ sĩ có tác phẩm được lựa chọn thi công, trưng bày giai đoạn 2.

Các đại biểu tham quan một tác phẩm vừa được thi công, trưng bày giai đoạn II. Ảnh: Lam Nguyên

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng thông tin: Cụm 14 tác phẩm điêu khắc giai đoạn I (khánh thành ngày 19-8-2025) đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ công chúng và giới nghệ thuật.

Tiếp nối thành công đó, Ban Tổ chức tiếp tục thi công và đưa vào trưng bày 11 tác phẩm thuộc giai đoạn II, góp phần hoàn chỉnh không gian nghệ thuật khu đô thị suối Hội Phú, hướng đến xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - du lịch độc đáo của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) và Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng (thứ 3 từ trái sang) trao hoa, giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được chọn thi công, trưng bày giai đoạn II. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ và các nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước đã dành tình yêu cho Gia Lai; đồng thời đề nghị thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng công tác bảo quản tác phẩm, tôn tạo không gian trưng bày nhằm lan tỏa giá trị của “con đường nghệ thuật” đến người dân và du khách.