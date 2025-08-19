Danh mục
Khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai" tại suối Hội Phú

LAM NGUYÊN
(GLO)- Chiều 19-8, tại khu đô thị suối Hội Phú, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 và khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai".

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cùng 14 nhà điêu khắc trong cả nước.

3fb413737695fecba784.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu bế mạc, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, thông tin: Tại Trại sáng tác điêu khắc "Đất và người Gia Lai" lần này, từ 54 mẫu phác thảo nghệ thuật của 34 nhà điêu khắc trên cả nước, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 14 tác phẩm xuất sắc nhất.

Các tác phẩm này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa thể hiện giá trị biểu tượng văn hóa và phù hợp với không gian công cộng để thi công, trưng bày tại suối Hội Phú.

818fbc0bceed46b31ffc.jpg
Tác phẩm "Bóng cây kơ nia" của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Huy (Quảng Nam). Ảnh: Lam Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá: Đây là sự kiện văn hóa - mỹ thuật tiêu biểu đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, là hoạt động tiên phong đưa nghệ thuật ra không gian công cộng, mở ra hướng đi mới cho việc nâng tầm cảnh quan đô thị và quảng bá hình ảnh tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ điêu khắc đã đem hết tâm huyết, tài năng để sáng tạo nên những tác phẩm vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng hồn cốt địa phương, đồng thời trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành để chung tay xây dựng không gian đô thị đẹp hơn, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

89c896ead20e5a50031f.jpg
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2, 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các điêu khắc gia bên tác phẩm "Thượng nguồn"-tác giả Phan Thanh Tú. Ảnh: Lam Nguyên

"Cùng với việc trân trọng, gìn giữ các tác phẩm tại suối Hội Phú, chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội, mời gọi thêm nhiều nghệ sĩ tài năng, để Gia Lai trở thành điểm đến nghệ thuật độc đáo của khu vực và cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của chính quyền, nghệ sĩ, doanh nghiệp và người dân, Vườn tượng tại Suối Hội Phú sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa của Pleiku, là nơi dừng chân của du khách thập phương và là niềm tự hào của mỗi người dân khi giới thiệu về quê hương mình"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kỳ vọng.

