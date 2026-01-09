Nối nhịp giữ gìn di sản

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025, người dân các xã phía Tây tỉnh Gia Lai được hòa mình vào hoạt động “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm”.

Không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn là dịp cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và khơi dậy tình yêu, niềm tự hào đối với di sản văn hóa phi vật thể.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) xã Ia Pa (hoạt động liên xã), năm 2024, huyện Ia Pa (cũ) đã 2 lần phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (cũ) tổ chức Cồng chiêng cuối tuần tại khu vực trung tâm huyện, được người dân đón nhận nồng nhiệt.

Từ đó, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã đi vào hoạt động ổn định, Trung tâm VH-TT&TT xã Ia Pa quyết định đưa chương trình về tận buôn làng.

Tháng 12-2025, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” lần lượt được tổ chức thành công tại các xã Pờ Tó, Ia Tul và Ia Pa.

Không chỉ tạo cơ hội để các nghệ nhân giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc mình, chương trình còn giúp đông đảo người dân được “mắt thấy, tai nghe” tinh hoa văn hóa đại ngàn, qua đó bồi đắp nhận thức về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống ngay từ cơ sở.

Đêm 27-12-2025, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” do Trung tâm VH-TT&TT xã Ia Pa phối hợp với UBND xã Ia Tul tổ chức, thu hút đông đảo người dân trong xã và các vùng lân cận đến tham gia.

65 nghệ nhân từ các buôn, làng trong xã tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống, hào hứng diễn xướng cồng chiêng, nhảy xoang, trình diễn nhạc cụ dân tộc, hát dân ca. Chương trình còn thêm thu hút người xem khi tái hiện một phần nghi lễ truyền thống trong cúng bỏ mả của đồng bào Jrai.

van-hoa-2.jpg
Tái hiện một phần nghi lễ cúng bỏ mả của người Jrai tại chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” ở xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Những đôi chân trần nhịp bước theo điệu xoang, những bàn tay chắc khỏe hòa tấu tiếng cồng chiêng vang vọng, như kể lại câu chuyện dài của buôn làng qua bao thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình còn là sự xuất hiện của 5 thành viên trong gia đình chị Rmah H’Thu (người Jrai, làng Plei Apa Ơi H’Trông, xã Ia Tul) cùng tham gia diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, đánh đàn t’rưng.

Đây là minh chứng sinh động cho việc gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình.

“Chương trình được tổ chức tại địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thêm cơ hội trình diễn, góp phần để văn hóa truyền thống được lan tỏa đến nhiều người dân trong và ngoài xã” - chị H’Thu chia sẻ.

van-hoa-3.jpg
Cô bé Nay H’Duyên tự tin trình diễn đàn đá. Ảnh: Vũ Chi

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Buôn làng và ngày hội” với sự góp mặt của cô bé Nay H’Duyên (SN 2011, làng Plei Apa Ama Đá, xã Ia Tul) cùng cây đàn đá đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người xem. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhưng H’Duyên đã “cháy” hết mình. Em dồn toàn bộ tâm trí vào từng nhịp gõ và trình diễn tự tin, cuốn hút.

H’Duyên bày tỏ: “Muốn đánh được đàn đá đã khó, để đánh hay càng khó hơn. Nhờ đam mê và kiên trì luyện tập, sau một năm em có thể chơi thành thạo 10 bản nhạc khác nhau.

Bố mẹ em rất vui khi biết em được tham gia trình diễn tại chương trình này; gia đình và bà con trong làng cũng đến xem, cổ vũ và chúc mừng em”.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” ghi dấu ấn bởi sự tham gia biểu diễn của nhiều thế hệ, từ các nghệ nhân cao tuổi đến lớp trẻ. Anh Kpă Tư - cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Ia Tul) nhận định: “Bên cạnh các nghệ nhân lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, các em nhỏ cũng tự tin trình diễn. Chính sự tiếp nối này đã làm nên thành công của chương trình.

Ước mong của các nghệ nhân trong xã là có dịp được biểu diễn cồng chiêng tại phường Pleiku, qua đó quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh”.

Vượt gần 10 km đến xem chương trình, anh Kpă Hoang (thôn Dlai Bầu, xã Ia Tul) cho biết: “Nhiều tiết mục hấp dẫn; khán giả còn được cùng nghệ nhân nhảy xoang, uống rượu ghè chung vui.

Mong chương trình được tổ chức thường xuyên để tăng cường đoàn kết và làm phong phú đời sống tinh thần người dân địa phương”.

van-hoa-1.jpg
Đoàn đồng bào Jrai ở xã Ia Tul diễn xướng cồng chiêng tại chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm”. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” đã góp phần đưa cồng chiêng trở lại đời sống cộng đồng, kết nối các thế hệ, gắn kết buôn làng và bồi đắp niềm tự hào văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi cao nguyên.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, thành công của các chương trình cuối năm 2025 là động lực để Trung tâm VH-TT&TT xã Ia Pa tiếp tục đề xuất phối hợp tổ chức tại các xã trên địa bàn trong năm 2026, nhằm duy trì không gian sinh hoạt cồng chiêng thường xuyên, đáp ứng mong mỏi của nghệ nhân và người dân.

