Đề xuất UNESCO ghi danh phở và nghệ thuật múa rối nước

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO.

Di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh. Ảnh: P.V

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể phở đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO. UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Múa rối nước đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO. UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Hưng Yên và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Nghệ thuật múa rối nước có lịch sử lâu đời. Ảnh nguồn internet

Tri thức phở Hà Nội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Còn múa rối nước chính thức được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012.

Việt Nam có 37 di sản được ghi vào các danh sách của UNESCO (gồm 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu).