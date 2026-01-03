Bảo tàng Quang Trung tổ chức lễ hiệp kỵ Tây Sơn Tam Kiệt

Lễ hiệp kỵ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống gồm 3 phần: khởi chinh cổ, khởi nhạc, đọc văn tế tưởng nhớ và tri ân công tích 3 anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ) - những bậc hiền tài đã khởi xướng và lãnh đạo phong trào nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ XVIII.

Lễ hiệp kỵ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Ảnh: V.P

Tiêu biểu là người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ với những chiến công hiển hách, đã xóa bỏ sự chia cắt của 2 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, thống nhất giang sơn về một mối. Đồng thời, đập tan 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn quân Thanh, bảo vệ vững chắc giang sơn, tạo nên mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Sau lễ hiệp kỵ, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, xã Tây Sơn và đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ công đức 3 anh em nhà Tây Sơn.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức 3 anh em nhà Tây Sơn. Ảnh: V.P

Trước đó, vào sáng 2-1 (nhằm ngày 14-11 Âm lịch), Bảo tàng Quang Trung cũng đã tổ chức lễ cúng tưởng nhớ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt tại Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt thuộc Di tích Gò Lăng (thôn Phú Lạc, xã Bình An) - quê mẹ của các thủ lĩnh Tây Sơn.