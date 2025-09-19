Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đông đảo người dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương và khấn cáo tại Đài Kính thiên. Ảnh: N.H

Tại Đài Kính thiên, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và người dân đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung-vị vua anh minh được hậu thế ca tụng, một danh tướng phi thường và là người "anh hùng áo vải" của dân tộc Việt Nam. Ông đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đánh giặc cứu nước, thống nhất non sông.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Những thắng lợi vang dội của triều đại Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, điển hình là trận Ngọc Hồi-Đống Đa đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược năm 1789; trận Rạch Gầm-Xoài Mút năm 1785 tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm... đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi.

Những thắng lợi này không chỉ khẳng định tài thao lược quân sự của Hoàng đế Quang Trung mà còn thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khấn cáo tại Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An). Ảnh: N.H

Phát huy hào khí Tây Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nguyện đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tại Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Gò Lăng-Phú Lạc là quê mẹ của 3 anh em nhà Tây Sơn, những thủ lĩnh đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng của phong trào khởi nghĩa nông dân vào thế kỷ XVIII. Di tích này được xếp hạng cấp quốc gia ngày 16-11-1988.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Nhân tưởng niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tại lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).