Tỉnh Gia Lai tổ chức nghi thức Khấn cáo nhân Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 19-9, tại Khu di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức nghi thức Khấn cáo nhân Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025).

19-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Đức Hải

Tham dự nghi thức Khấn cáo có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đông đảo người dân địa phương.

19-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) cùng lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo phường An Khê dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Đức Hải

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và người dân đã thực hiện nghi lễ Khấn cáo truyền thống, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt.

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của 3 anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, tiêu biểu là Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

19-3.jpg
Ban nghi lễ Đình An Khê thực hiện nghi thức tế lễ truyền thống. Ảnh: Đức Hải
19-4.jpg
Các đại biểu tham dự nghi thức Khấn cáo. Ảnh: Đức Hải

Từ một tướng lĩnh tài ba bách chiến, bách thắng, Quang Trung-Nguyễn Huệ đã trở thành vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách. Ông không những là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, bang giao hữu nghị với các nước láng giềng.

Hoàng đế Quang Trung mất ngày 29-7 năm Nhâm Tý 1792.

