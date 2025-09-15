Chuẩn bị tổ chức Lễ giỗ tưởng niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung

(GLO)- Tin từ Bảo tàng Quang Trung, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13-9-2025 về việc tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025).

Đây là năm đầu tiên Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được tổ chức khi hợp nhất hai tỉnh Bình Định-Gia Lai thành tỉnh Gia Lai (mới) và sắp xếp lại các địa phương thuộc vùng Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo.

Theo kế hoạch, các hoạt động Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20-9 (nhằm ngày 28 đến 29-7 âm lịch) tại nhiều di tích gắn với phong trào nông dân Tây Sơn, trọng tâm là di tích An Khê Trường và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt.

Hoạt động Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sẽ diễn ra tại di tích An Khê Trường vào sáng 19-9. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nội dung chính gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương, khấn cáo tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và điện thờ Tây Sơn tam kiệt (di tích An Khê Trường) vào sáng 19-9; lễ dâng hương khấn cáo tại Đài Kính Thiên và Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt vào chiều 19-9; lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (khuôn viên Bảo tàng Quang Trung) vào sáng 20-9.

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại di tích An Khê Trường. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài nghi lễ giỗ truyền thống, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật như hội thi trang trí mâm lễ vật, hội thi làm bánh dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Quảng trường Bảo tàng Quang Trung và khuôn viên di tích An Khê Trường, nhằm tạo điểm nhấn quảng bá giá trị di sản văn hóa, tạo sức hấp dẫn với du khách.

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến công tác hậu cần phục vụ lễ vật, mâm cỗ thụ lộc cho nhân dân. Các sở, ngành, địa phương có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm lễ giỗ diễn ra trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Lễ giỗ tiến hành theo các nghi lễ cổ truyền. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 không chỉ là dịp tri ân công lao của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, ôn lại hào khí phong trào nông dân Tây Sơn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa hai vùng Tây Sơn thượng đạo-hạ đạo.

Điện thờ Tây Sơn tam kiệt tại di tích An Khê Trường. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.

Trong đó, tiêu biểu là vị anh hùng “áo vải cờ đào” Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn đã đưa phong trào nông dân Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ các thế lực phong kiến Lê-Trịnh- Nguyễn chia cắt đất nước hơn 200 năm.

Đỉnh cao là chiến công đập tan 5 vạn quân Xiêm trong trận đánh Rạch Gầm-Xoài Mút và Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đánh đuổi 29 vạn quân Thanh xâm lược lưu danh sử sách.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang trung sẽ diễn ra tại Bảo tàng Quang Trung vào sáng 20-9. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trải qua 39 mùa xuân trong cuộc đời (1753-1972), Hoàng đế Quang Trung đã cống hiến trí tuệ, tài năng và đức độ cao cả của mình cho nền độc lập dân tộc; tô điểm thêm lịch sử nước nhà một trang sử vàng chói lọi của dân tộc về phong trào nông dân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Ngài.

Công đức của vị vua “bách chiến bách thắng”, yêu nước, thương dân, là một bài hùng ca bất diệt như lời Ngọc Hân công chúa (vợ Hoàng đế Quang Trung) đã ngợi ca: “… Mà nay áo vải cờ đào/Giúp dân dựng nước xiết bao công trình”.