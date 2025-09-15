Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Chuẩn bị tổ chức Lễ giỗ tưởng niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tin từ Bảo tàng Quang Trung, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13-9-2025 về việc tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025). 

Đây là năm đầu tiên Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được tổ chức khi hợp nhất hai tỉnh Bình Định-Gia Lai thành tỉnh Gia Lai (mới) và sắp xếp lại các địa phương thuộc vùng Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo.

Theo kế hoạch, các hoạt động Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20-9 (nhằm ngày 28 đến 29-7 âm lịch) tại nhiều di tích gắn với phong trào nông dân Tây Sơn, trọng tâm là di tích An Khê Trường và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt.

hoat-dong-le-gio-hoang-de-quang-trung-dien-ra-tai-di-tich-an-khe-truong-sang-19-9jpg.jpg
Hoạt động Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sẽ diễn ra tại di tích An Khê Trường vào sáng 19-9. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nội dung chính gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương, khấn cáo tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và điện thờ Tây Sơn tam kiệt (di tích An Khê Trường) vào sáng 19-9; lễ dâng hương khấn cáo tại Đài Kính Thiên và Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt vào chiều 19-9; lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (khuôn viên Bảo tàng Quang Trung) vào sáng 20-9.

tuong-dai-hoang-de-quang-trung-tai-di-tich-an-khe-truongjpg.jpg
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại di tích An Khê Trường. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài nghi lễ giỗ truyền thống, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật như hội thi trang trí mâm lễ vật, hội thi làm bánh dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Quảng trường Bảo tàng Quang Trung và khuôn viên di tích An Khê Trường, nhằm tạo điểm nhấn quảng bá giá trị di sản văn hóa, tạo sức hấp dẫn với du khách.

dang-hoa-tai-tuong-dai-hoang-de-quang-trung-bao-tang-quang-trungjpg.jpg
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến công tác hậu cần phục vụ lễ vật, mâm cỗ thụ lộc cho nhân dân. Các sở, ngành, địa phương có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm lễ giỗ diễn ra trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

le-gio-chinh-dien-ra-tai-den-tho-tay-son-tam-kiet-bao-tang-quang-trungjpg.jpg
Lễ giỗ tiến hành theo các nghi lễ cổ truyền. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 không chỉ là dịp tri ân công lao của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, ôn lại hào khí phong trào nông dân Tây Sơn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa hai vùng Tây Sơn thượng đạo-hạ đạo.

dien-tho-tay-son-tam-kiet-di-tich-an-khe-truong.jpg
Điện thờ Tây Sơn tam kiệt tại di tích An Khê Trường. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.

Trong đó, tiêu biểu là vị anh hùng “áo vải cờ đào” Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn đã đưa phong trào nông dân Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ các thế lực phong kiến Lê-Trịnh- Nguyễn chia cắt đất nước hơn 200 năm.

Đỉnh cao là chiến công đập tan 5 vạn quân Xiêm trong trận đánh Rạch Gầm-Xoài Mút và Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đánh đuổi 29 vạn quân Thanh xâm lược lưu danh sử sách.

le-gio-hoang-de-quang-trung-dien-ra-tai-bao-tang-quang-trung-sang-20-9jpg.jpg
Lễ giỗ Hoàng đế Quang trung sẽ diễn ra tại Bảo tàng Quang Trung vào sáng 20-9. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trải qua 39 mùa xuân trong cuộc đời (1753-1972), Hoàng đế Quang Trung đã cống hiến trí tuệ, tài năng và đức độ cao cả của mình cho nền độc lập dân tộc; tô điểm thêm lịch sử nước nhà một trang sử vàng chói lọi của dân tộc về phong trào nông dân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Ngài.

Công đức của vị vua “bách chiến bách thắng”, yêu nước, thương dân, là một bài hùng ca bất diệt như lời Ngọc Hân công chúa (vợ Hoàng đế Quang Trung) đã ngợi ca: “… Mà nay áo vải cờ đào/Giúp dân dựng nước xiết bao công trình”.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Văn học - Nghệ thuật

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Văn hóa

(GLO)-Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại một số rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé để xem phim "Mưa đỏ". Nhiều suất chiếu nhanh chóng kín chỗ, phản ánh sức hút đặc biệt của tác phẩm này chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. 

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Văn hóa

(GLO)- Các cuộc thi khuyến đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết và trao giải. Câu chuyện của các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi đã một lần nữa khẳng định, đọc là một hành trình dài cần tính kiên trì, bền bỉ để từ đó lặng lẽ tích lũy tri thức và trưởng thành.

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Văn hóa

(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Chương trình nghệ thuật đặc sắc '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Văn hóa

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1/9 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

null