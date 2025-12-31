Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

25 học viên hoàn thành chương trình đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 30-12, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thống Nhất phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai bế giảng lớp đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng” tại làng Kép.

trao-chung-chi-cho-cac-hoc-vien.jpg
Ban tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề cho học viên. Ảnh: Thanh Hà

Lớp đào tạo nghề thu hút 25 học viên là thanh niên, phụ nữ và người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn làng Kép. Từ ngày 14-11 đến 23-12, các học viên được giáo viên và nghệ nhân chia sẻ những kiến thức cơ bản về lịch sử, giá trị văn hóa của không gian cồng chiêng Tây Nguyên; vai trò của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng, lễ hội; các nghi thức, lễ nghi gắn liền với cồng chiêng.

Bên cạnh lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn cách đánh cồng chiêng, nắm bắt nhịp điệu, kỹ thuật diễn tấu, biểu diễn kết hợp với xoang và hát dân ca truyền thống.

Kết thúc khóa học, 25 học viên đã được Trường Cao đẳng Gia Lai cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Bông trang đỏ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) gồm 13 truyện ngắn tâm đắc nhất được Nguyễn Đặng Thùy Trang chọn in tập trong những sáng tác từ năm 2019 đến nay. Tập truyện ngắn là những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống cùng thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc.

"Ngày nắng vẹn nguyên"

"Ngày nắng vẹn nguyên"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả. 

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

Ký ức làng...

Ký ức làng...

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Con người ta đôi khi thật lạ, lúc ở phố thị thì nhớ buôn làng, nơi đất mới lại thương hoài quê cũ. Vậy nên, làng quê luôn là miền ký ức không quên của mỗi người. Theo thời gian, ký ức ấy được đắp bồi, nhen lên thành ngọn lửa, sưởi ấm tâm hồn và khơi gợi tình yêu quê hương, nguồn cội.

Đi giữa vòm xanh

Đi giữa vòm xanh

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi chia xa phố núi thương yêu với dặm dài những nỗi nhớ, dặm dài những trảng xanh. Trong ký ức chưa xa, phố điệp trùng thông kim, ban trắng, bằng lăng tím, muồng vàng… cho tôi ngợp ngời nhung nhớ những thênh thang phóng khoáng mà hiền hòa của đất trời quê hương.

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Cổ học tinh hoa

Tuần lễ điện ảnh VN tại Paris - hành trình ánh sáng và đáng nhớ của cộng đồng người VN tại Pháp và châu Âu - diễn ra từ 5 - 12.12. Đây là tuần lễ phim VN đầu tiên được tổ chức quy mô với số lượng khán giả khổng lồ.

null