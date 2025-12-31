25 học viên hoàn thành chương trình đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng”

(GLO)- Tối 30-12, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thống Nhất phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai bế giảng lớp đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng” tại làng Kép.

Ban tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề cho học viên. Ảnh: Thanh Hà

Lớp đào tạo nghề thu hút 25 học viên là thanh niên, phụ nữ và người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn làng Kép. Từ ngày 14-11 đến 23-12, các học viên được giáo viên và nghệ nhân chia sẻ những kiến thức cơ bản về lịch sử, giá trị văn hóa của không gian cồng chiêng Tây Nguyên; vai trò của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng, lễ hội; các nghi thức, lễ nghi gắn liền với cồng chiêng.

Bên cạnh lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn cách đánh cồng chiêng, nắm bắt nhịp điệu, kỹ thuật diễn tấu, biểu diễn kết hợp với xoang và hát dân ca truyền thống.

Kết thúc khóa học, 25 học viên đã được Trường Cao đẳng Gia Lai cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng”.