Ðào tạo nghề gắn thực tiễn, lấy chất lượng làm trọng tâm

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ đã đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với thực tiễn sản xuất, lấy chất lượng đầu ra làm trọng tâm.

Qua đó, nhà trường từng bước nâng cao uy tín, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt 2 khoa Ðiện-Ðiện tử và Cơ khí-Ðộng lực của trường được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, vinh danh.

Gắn đào tạo với thực tiễn

Công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ trong 5 năm qua ghi nhận sự tăng trưởng ổn định ở hai khoa mũi nhọn.

Theo đó, Khoa Điện-Điện tử duy trì mức tuyển sinh từ 330 đến 540 học sinh, sinh viên (HSSV) mỗi năm; Khoa Cơ khí-Động lực giữ vững quy mô gần 300 HSSV/năm. Các khóa học của 2 khoa luôn duy trì tỷ lệ 70-90% HSSV đạt rèn luyện tốt, khá; 30-40% HSSV đạt học tập khá, giỏi.

Sinh viên khoa Cơ khí-Động lực học tập tại xưởng của nhà trường. Ảnh: ĐVCC

Kết quả tuyển sinh khả quan xuất phát từ việc đội ngũ giảng viên nhà trường thường xuyên được bồi dưỡng theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Cùng với đó là việc chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn năng lực, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Hoạt động hợp tác với doanh nghiệp (DN) được triển khai theo chiều sâu.

Mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với DN được 2 khoa nói trên triển khai nhất quán, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra. HSSV được đưa đi thực tập tại DN, trực tiếp tham gia vào môi trường sản xuất thực tế.

Đối với ngành Điện-Điện tử, mỗi HSSV còn được DN hỗ trợ tối thiểu 150 nghìn đồng/ngày trong thời gian thực tập, qua đó tạo động lực nghề nghiệp sớm.

Theo ông Nguyễn Hữu Thảo-Trưởng Khoa Cơ khí-Động lực, nếu chỉ đào tạo trong nhà trường mà không đưa HSSV tiếp cận DN, người học sẽ khó theo kịp yêu cầu thực tế. Mục tiêu mà khoa hướng tới là HSSV sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay, xem đó là thước đo quan trọng nhất của đào tạo nghề.

Cùng quan điểm này, bà Phạm Thị Mạnh-Trưởng Khoa Điện-Điện tử-cho biết: Khoa không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm vào chất lượng, coi mỗi mô hình thiết bị tự làm và mỗi giờ học thực hành là cơ hội giúp HSSV nắm vững bản chất kỹ thuật và phát triển tư duy nghề.

Khơi dậy sáng tạo nghề

Cùng với đào tạo, phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong giảng viên và HSSV được khơi dậy mạnh mẽ. Trong 5 năm, Khoa Điện-Điện tử đã xây dựng hàng chục mô hình, thiết bị đào tạo tự làm như máy phay CNC, bộ thí nghiệm điện tử cơ bản, các mạch điều khiển-tự động… Nhiều mô hình đạt giải cao ở cấp trường và cấp quốc gia.

Tiêu biểu, năm học 2019-2020, mô hình “Điều khiển và giám sát trung tâm điện công nghiệp” đạt giải khuyến khích tại Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm toàn quốc.

Năm học 2023-2024, với 4 thiết bị tham gia Hội thi thiết bị đào tạo nghề cấp trường, khoa đạt đủ các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Khoa Cơ khí-Động lực cũng đạt nhiều thành tích nổi bật với 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích tại Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm cấp quốc gia, cùng 8 mô hình đạt giải cấp tỉnh, gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Sinh viên Khoa Điện-Điện tử, Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ trong giờ thực hành. Ảnh: N.M

Các mô hình như phanh ABS, hệ thống điều khiển thủy lực, mô hình đánh lửa điện tử… đều do giảng viên và HSSV trực tiếp nghiên cứu, chế tạo và được ứng dụng hiệu quả vào giảng dạy, vừa tiết kiệm kinh phí mua sắm thiết bị, vừa tạo môi trường học tập sát với thực tế sản xuất.

Bên cạnh đó, các phong trào hội giảng, thi tay nghề tiếp tục là môi trường để 2 khoa khẳng định năng lực chuyên môn. Khoa Điện-Điện tử có nhiều giảng viên đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp trường; có năm đạt giải nhất cấp bộ. Khoa Cơ khí-Động lực có 6 HSSV đạt giải nhất, nhì tại các cuộc thi kỹ năng nghề cấp bộ và cấp tỉnh, cùng 2 giải khuyến khích cấp quốc gia; đội ngũ giảng viên của khoa cũng đạt giải cao tại các hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Với những thành tích đó, hai khoa trở thành những tập thể được Bộ Nông nghiệp và Môi trường vinh danh tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của ngành (tổ chức ngày 12-11 tại Hà Nội).

Sinh viên và giảng viên khoa Điện-Điện tử hỗ trợ các DN xử lý kỹ thuật máy móc, thiết bị, khắc phục thiệt hại do bão lụt. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Vũ Xuân Phong-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, những thành tích đạt được không chỉ là kết quả thi đua mà còn thể hiện sự nghiêm túc trong rèn luyện nghề của cả thầy và trò.

Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong giai đoạn mới.