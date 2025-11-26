Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Khởi công xây phòng học cho học sinh nghèo ở xã Chơ Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-11, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) đã khởi công xây dựng phòng học ở làng Dyrao (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám hiện có 20 lớp với 490 học sinh, trong đó có 96% là người dân tộc thiểu số.

Điểm trường làng Dyrao của nhà trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, có 3 phòng học với 62 học sinh bậc tiểu học, 100% học sinh là người Bahnar có hoàn cảnh khó khăn.

hien-diem-truong-lang-dyrao-co-62-em-hoc-sinh-deu-la-nguoi-bahnar-anh-van-ngoc.jpg
Hiện điểm trường làng Dyrao có 62 em học sinh đều là người Bahnar. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Hoàng Thị Minh-Hiệu trưởng nhà trường, trong số 3 phòng học này có 1 phòng được xây dựng gần 20 năm, đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Bởi vậy, việc xây dựng thêm phòng học kiên cố là nhu cầu cấp thiết và có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo môi trường học tập ổn định và an toàn cho học sinh.

cong-trinh-phong-hoc-va-cac-hang-muc-cap-thiet-tai-diem-truong-lang-dyrao-chinh-thuc-duoc-khoi-cong-anh-van-ngoc.jpg
Công trình phòng học và các hạng mục cấp thiết tại điểm trường làng Dyrao chính thức được khởi công. Ảnh: Văn Ngọc

Trước thực tế đó, VBI đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạng mục cấp thiết tại điểm trường Dyrao gồm: xây mới 1 phòng học diện tích khoảng 50 m2, trang bị 15 bộ bàn ghế, làm mới 60 m2 sân bê tông cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Kinh phí của các hạng mục khoảng 500 triệu đồng.

Ngay sau lễ khởi công, đơn vị xây dựng đã khẩn trương triển khai thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Giáo dục

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

null