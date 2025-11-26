Khởi công xây phòng học cho học sinh nghèo ở xã Chơ Long

(GLO)- Sáng 26-11, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) đã khởi công xây dựng phòng học ở làng Dyrao (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) thuộc Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám hiện có 20 lớp với 490 học sinh, trong đó có 96% là người dân tộc thiểu số.

Điểm trường làng Dyrao của nhà trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, có 3 phòng học với 62 học sinh bậc tiểu học, 100% học sinh là người Bahnar có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện điểm trường làng Dyrao có 62 em học sinh đều là người Bahnar. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Hoàng Thị Minh-Hiệu trưởng nhà trường, trong số 3 phòng học này có 1 phòng được xây dựng gần 20 năm, đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Bởi vậy, việc xây dựng thêm phòng học kiên cố là nhu cầu cấp thiết và có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo môi trường học tập ổn định và an toàn cho học sinh.

Công trình phòng học và các hạng mục cấp thiết tại điểm trường làng Dyrao chính thức được khởi công. Ảnh: Văn Ngọc

Trước thực tế đó, VBI đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạng mục cấp thiết tại điểm trường Dyrao gồm: xây mới 1 phòng học diện tích khoảng 50 m2, trang bị 15 bộ bàn ghế, làm mới 60 m2 sân bê tông cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Kinh phí của các hạng mục khoảng 500 triệu đồng.

Ngay sau lễ khởi công, đơn vị xây dựng đã khẩn trương triển khai thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2025.