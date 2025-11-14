Vẻ đẹp làng Mơ Hra-Đáp qua ống kính nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An

(GLO)- Mơ Hra-Đáp, một ngôi làng Bahnar nằm giữa núi rừng Gia Lai trở thành điểm đến được nhiều người tìm kiếm sau khi xuất hiện trong bộ ảnh đầy cảm xúc của travel blogger-nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, người truyền cảm hứng xê dịch mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Với hơn 250 ngàn người theo dõi trên Facebook, nhiếp ảnh gia 8x Ngô Trần Hải An (quê Lâm Đồng) là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu xê dịch. Anh đã đi qua tất cả các tỉnh, thành trong nước và hơn 40 quốc gia, đồng thời dùng nhiếp ảnh để quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Giã gạo. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Lần này, anh trở lại Gia Lai để thực hiện bộ ảnh nằm trong dự án “Tôn vinh văn hóa dân tộc Việt Nam”, ghi lại vẻ đẹp, đời sống và tinh thần lao động của đồng bào Bahnar. Việc một nghệ sĩ nhiếp ảnh có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chọn Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung) làm điểm dừng chân đã giúp ngôi làng này được chú ý hơn trên bản đồ du lịch cộng đồng.

Bộ ảnh của của anh ghi lại nhiều khoảnh khắc trong ngày, mỗi khoảnh khắc là một lát cắt văn hóa lẫn đời sống đầy sức gợi. Đó là buổi sáng theo chân các thiếu nữ Bahnar ra suối lấy nước, lên nhà rông ghi lại hình ảnh truyền dạy nghề đan lát, cách xe sợi, dệt vải giữa các thế hệ.

Chiều xuống, là khung cảnh giã gạo, là hình ảnh các cậu bé hóa trang thành những “ma bùn”, tái hiện nghi lễ pơ thi (bỏ mả) tiễn biệt người đã khuất hay những người già phiêu diêu cùng tiếng đàn goong. Trong khi đó, những thiếu nữ thì nướng gà, nấu cơm lam đãi khách, khói bếp quấn quanh mái tóc. Những gương mặt bừng sáng trong ánh hoàng hôn.

Và khi mặt trời vừa khuất sau núi, lễ hội cồng chiêng bắt đầu. Cả buôn làng rực sáng trong ánh lửa, tiếng chiêng vang vọng khắp núi đồi...

Truyền nghề dệt. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Trong từng khung hình, người xem như chạm vào hơi thở, đời sống của người Bahnar: hồn nhiên, mộc mạc, đầy sức sống... Anh Ngô Trần Hải An chia sẻ về bộ ảnh: “Khi ánh sáng, con người và ký ức gặp nhau, những bức ảnh trở thành lời tri ân dành cho thời gian. Có những điều nếu mình không kịp nhìn ngắm hôm nay, mai này có thể sẽ không còn thấy nữa. Đó là lý do tôi muốn thực hiện dự án ảnh này, một hành trình ghi lại vẻ đẹp và hơi thở văn hóa của người Bahnar ở Gia Lai bằng tất cả tình yêu dành cho nhiếp ảnh và niềm trân trọng dành cho di sản dân tộc”.

Bộ ảnh về Mơ Hra-Đáp được anh chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ mong muốn đến thăm ngôi làng Bahnar xinh đẹp ẩn mình giữa núi rừng Trường Sơn Đông.

Việc những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Hải An lựa chọn các điểm đến cộng đồng để ghi hình, kể chuyện đang mở ra hướng quảng bá hình ảnh các địa phương. Thay vì những chiến dịch rầm rộ, những khung hình chân thật, cảm xúc và có chiều sâu văn hóa lại tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim người xem.

Mơ Hra-Đáp nhờ đó hiện lên không chỉ như một điểm du lịch cộng đồng đang phát triển, mà còn là một không gian văn hóa sống động, nơi thời gian, con người và truyền thống vẫn đan cài trong từng sợi khói bếp, từng nhịp chiêng. Và qua ống kính của nhiếp ảnh gia Hải An, vẻ đẹp ấy được kể lại bằng ngôn ngữ dịu dàng nhất, của ánh sáng, của tình yêu và sự trân trọng.

Vẻ đẹp của Mơ Hra-Đáp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An: