Gia Lai: Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho Di tích Champa An Phú

Dự hội thảo có ông Phạm Huy Toàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các phòng, ban thuộc UBND phường An Phú cùng các hộ dân có đất hoa màu trong khu di tích.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: H.H

Theo hồ sơ khoa học và kết quả phát hiện, khai quật khảo cổ trong giai đoạn 2022-2024, Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) được xác định là một ngôi đền thờ Phật giáo của người Champa, có niên đại khoảng thế kỷ IX - X, tức cách nay gần 1.000 năm.

Các đợt khai quật đã phát lộ nền móng kiến trúc, tầng văn hóa rõ ràng, cùng nhiều di vật, hiện vật có giá trị. Trong đó, có dấu tích “hố thiêng” và các hiện vật mang ký tự cổ, góp phần làm rõ niên đại và giá trị tôn giáo của di tích.

Vật thờ bằng vàng tìm thấy tại Di tích Champa An Phú. Ảnh: Minh Châu

Các nhà khoa học đánh giá, Di tích Champa An Phú không chỉ phản ánh đời sống tín ngưỡng của cộng đồng Champa cổ mà còn là cứ liệu quan trọng cho thấy sự hiện diện và ảnh hưởng của văn hóa Champa tại khu vực Tây Nguyên.

Đồng thời, Di tích còn có nhiều giá trị đặc biệt về mặt khảo cổ, lịch sử, văn hóa không chỉ đối với Gia Lai, Tây Nguyên mà cả trong phạm vi cả nước và quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận Di tích Champa An Phú là di tích cấp tỉnh, làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong thời gian tới.