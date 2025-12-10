“Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

(GLO)- Ngày 9-12, “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” của tỉnh Bắc Ninh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Cụ thể, ngày 9-12 theo giờ địa phương (tức 15 giờ 8 phút cùng ngày ở Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ Công ước năm 2003 về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” của tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Nghệ nhân thực hiện khâu in tranh lên giấy. Ảnh nguồn Làng tranh Đông Hồ

"Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị độc đáo, lịch sử và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của dòng tranh dân gian đã gắn bó với đời sống văn hóa người Việt hàng trăm năm qua, đồng thời là sự ghi nhận kịp thời đối với một di sản đang đứng trước nguy cơ cao bị mai một.

Tranh dân gian Đông Hồ thể hiện tri thức, kỹ thuật in mộc bản tinh xảo, màu sắc tự nhiên, phản ánh sinh động đời sống, phong tục và ước vọng của người Việt. Việc ghi danh này có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng chủ thể di sản nói riêng và với người dân Bắc Ninh nói chung.