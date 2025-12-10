Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

P.V (Theo TTXVN, Cục Di sản Văn hóa)

(GLO)- Ngày 9-12, “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” của tỉnh Bắc Ninh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Cụ thể, ngày 9-12 theo giờ địa phương (tức 15 giờ 8 phút cùng ngày ở Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ Công ước năm 2003 về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” của tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

3.jpg
Nghệ nhân thực hiện khâu in tranh lên giấy. Ảnh nguồn Làng tranh Đông Hồ

"Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị độc đáo, lịch sử và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của dòng tranh dân gian đã gắn bó với đời sống văn hóa người Việt hàng trăm năm qua, đồng thời là sự ghi nhận kịp thời đối với một di sản đang đứng trước nguy cơ cao bị mai một.

Tranh dân gian Đông Hồ thể hiện tri thức, kỹ thuật in mộc bản tinh xảo, màu sắc tự nhiên, phản ánh sinh động đời sống, phong tục và ước vọng của người Việt. Việc ghi danh này có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng chủ thể di sản nói riêng và với người dân Bắc Ninh nói chung.

Tranh dân gian Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, thuộc lĩnh vực Nghề thủ công truyền thống, được cộng đồng dân làng Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) sáng tạo và phát triển từ mấy trăm năm qua, có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc.

dongho-netviet-01.jpg
Bức tranh Đàn gà mẹ con vẽ khung cảnh gà mẹ đang chăm nom cho đàn con của mình. Tranh biểu trưng cho sự đầm ấm gia đình, sinh sôi nảy nở, con cháu sum vầy. Ảnh: Sưu tầm

Đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp Việt cổ truyền, cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác, phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân Việt. Để thể hiện một bức tranh, ngoài bản nét đen chủ đạo, tranh mẫu có bao nhiêu màu thì cần bấy nhiêu bản gỗ khắc in màu tương ứng. Đặc biệt, giấy in là loại giấy dó truyền thống, có quét điệp và màu sử dụng in tranh được chế từ nguồn gốc tự nhiên, như màu vàng của hoa hòe, màu đỏ của hoa hiên, màu trắng từ bột vỏ sò, điệp và màu đen của than lá tre... tạo ra mỹ cảm dung dị, độc đáo.

Về thể loại, dựa vào nội dung chủ đề, có thể chia tranh Đông Hồ thành 7 loại chính, gồm tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh lịch sử, tranh truyện, tranh phương ngôn, tranh cảnh vật và tranh phản ánh sinh hoạt.

