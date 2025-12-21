Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai tại làng Ơp

(GLO)- Chiều 20-12, tại làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phòng Văn hóa - Xã hội phường tổ chức chương trình phục dựng Lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai. Hoạt động này góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Tham dự chương trình có các ông: Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đặng Toàn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, các ban, ngành, đoàn thể của phường; cán bộ và đông đảo nhân dân làng Ơp.

Lễ ăn hỏi (còn gọi là lễ cầu hôn) là nghi lễ quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi trai gái người Jrai.

Tại chương trình, các nghệ nhân đã tái hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống như: nhà trai mang lễ vật sang nhà gái, vai trò kết nối của người mai mối, nghi thức đeo vòng đồng đính ước và cùng ăn cơm nắm, đùi gà để thề nguyện gắn bó trọn đời.

Nghi thức đeo vòng đồng đính ước được thực hiện trang trọng trong lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai tại làng Ơp (phường Pleiku), thể hiện lời thề gắn bó trọn đời của đôi trai gái. Ảnh: Minh Chí

Sau phần nghi lễ trang trọng, chương trình tiếp tục với phần hội sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Jrai. Người dân và đại biểu được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như chế biến gà nướng, cơm lam, giã lá mì; đồng thời, thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên qua các bài chiêng truyền thống như “Mừng lúa mới”, “Mừng chiến thắng”...

Việc phục dựng lễ ăn hỏi không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của hơn 200 hộ đồng bào Jrai tại làng Ơp, mà còn từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.