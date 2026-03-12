9 tác phẩm đạt giải thưởng năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam

(GLO)- Hội Nhà văn Việt Nam vừa trao Giải thưởng Văn học cho 9 tác phẩm ở các hạng mục văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi và tác giả trẻ.

Ở hạng mục văn xuôi, tiểu thuyết "Miền đất hứa" của nhà văn Lê Thanh Kỳ (Nhà xuất bản Văn học) được trao giải.

Ở hạng mục thơ, có hai tác phẩm được vinh danh, đó là tập thơ "Thơm từ nỗi đau" của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và tập thơ "Trên con đường tóc" của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh), đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Ở lĩnh vực lý luận phê bình, giải thưởng được trao cho công trình "Văn học như một diễn ngôn" của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm).

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả. Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho hai bản dịch tiêu biểu, gồm tác phẩm "Hạc trắng xòe cánh" của nhà văn Tawada Yoko do dịch giả An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) chuyển ngữ (Nhà xuất bản Văn học ấn hành) và "Bài ca Solomon" của nhà văn Mỹ Toni Morrison, do dịch giả Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch (Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành).

Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết "Miền thảo nguyên Panduranga" của nhà văn Lê Đức Dương (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 cho nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung với tập thơ "Dần sáng" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và tác giả Cao Việt Quỳnh với tiểu thuyết "Lục địa rồng", 5 tập (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Cùng với đó, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2025 cho 3 nữ tác giả gồm: nhà thơ Phạm Vân Anh ở Hà Nội; nhà văn Niê Thanh Mai ở tỉnh Đắk Lắk; nhà văn Phương Trà (Trịnh Thị Phương Trà) ở tỉnh Đắk Lắk.