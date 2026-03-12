Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

9 tác phẩm đạt giải thưởng năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo TTXVN, Thanh niên)

(GLO)- Hội Nhà văn Việt Nam vừa trao Giải thưởng Văn học cho 9 tác phẩm ở các hạng mục văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi và tác giả trẻ.

Ở hạng mục văn xuôi, tiểu thuyết "Miền đất hứa" của nhà văn Lê Thanh Kỳ (Nhà xuất bản Văn học) được trao giải.

Ở hạng mục thơ, có hai tác phẩm được vinh danh, đó là tập thơ "Thơm từ nỗi đau" của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và tập thơ "Trên con đường tóc" của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh), đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Ở lĩnh vực lý luận phê bình, giải thưởng được trao cho công trình "Văn học như một diễn ngôn" của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm).

9-tac-pham-dat-giai-thuong-van-hoc-cua-hoi-nha-van-viet-nam-nam-2025.jpg
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả. Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho hai bản dịch tiêu biểu, gồm tác phẩm "Hạc trắng xòe cánh" của nhà văn Tawada Yoko do dịch giả An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) chuyển ngữ (Nhà xuất bản Văn học ấn hành) và "Bài ca Solomon" của nhà văn Mỹ Toni Morrison, do dịch giả Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch (Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành).

Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết "Miền thảo nguyên Panduranga" của nhà văn Lê Đức Dương (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 cho nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung với tập thơ "Dần sáng" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và tác giả Cao Việt Quỳnh với tiểu thuyết "Lục địa rồng", 5 tập (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Cùng với đó, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2025 cho 3 nữ tác giả gồm: nhà thơ Phạm Vân Anh ở Hà Nội; nhà văn Niê Thanh Mai ở tỉnh Đắk Lắk; nhà văn Phương Trà (Trịnh Thị Phương Trà) ở tỉnh Đắk Lắk.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Dự án Sách Tết bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọc 2026” vừa chính thức ra mắt. Ấn phẩm gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Bông trang đỏ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) gồm 13 truyện ngắn tâm đắc nhất được Nguyễn Đặng Thùy Trang chọn in tập trong những sáng tác từ năm 2019 đến nay. Tập truyện ngắn là những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống cùng thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc.

"Ngày nắng vẹn nguyên"

"Ngày nắng vẹn nguyên"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả. 

null