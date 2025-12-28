Người dân xã Ia Tul trải nghiệm cùng chương trình "Cồng chiêng cuối tuần"

(GLO)- Tối 27-12, tại sân vận động xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ia Pa phối hợp với UBND xã Ia Tul tổ chức chương trình “Cồng chiêng cuối tuần”, thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức và trải nghiệm.

Đoàn nghệ nhân xã Ia Tul diễn xướng cồng chiêng tại chương trình "Cồng chiêng cuối tuần". Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, đoàn nghệ nhân xã Ia Tul đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc như: diễn xướng cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu đàn t’rưng…

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đốt lửa trại tạo không gian sinh hoạt cộng đồng ấm áp, vui tươi; các đại biểu, người dân và nghệ nhân cùng nắm tay nhau hòa mình vào tiếng cồng chiêng vang vọng và điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Vũ Chi

Theo các nhà nghiên cứu, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần” đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương.