Quảng trường 23-3: Không gian sinh hoạt hấp dẫn cho cộng đồng

Nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, cuối năm 2024, UBND thị xã An Khê phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Quảng trường 23-3.

Quảng trường được đầu tư xây dựng trên khuôn viên hơn 22.000 m2 tại phường An Tân (trong khu vực Hội trường 23-3 cũ), tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Đầu tháng 2 vừa qua, một số hạng mục như: sân khấu ngoài trời, trụ cờ, sân trung tâm, lối đi nội bộ, công trình vệ sinh công cộng, hệ thống điện chiếu sáng khuôn viên đã được khởi công xây dựng.

Với không gian thoáng rộng, Quảng trường 23-3 (thị xã An Khê) thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, luyện tập thể dục thể thao. Ảnh: N.M

Điểm nhấn của quảng trường là khu vực sân trung tâm rộng gần 10.000 m2 có sức chứa 10.000 người được lát đá tự nhiên cùng gạch bê tông tính năng cao giả đá, theo hoa văn ngôi sao trên mặt trống đồng Đông Sơn. Sự kết hợp khéo léo, độc đáo này góp phần mang lại cho không gian quảng trường đậm tính truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

Ông Phạm Quang Bửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê-thông tin: “Quảng trường là công trình trọng điểm năm 2025 của thị xã. Sau gần 4 tháng tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành. Sau khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng, Quảng trường 23-3 không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của thị xã mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân”.

Cũng theo ông Bửu, năm 2010, thị xã đã tiến hành xây dựng Hội trường 23-3 với đầy đủ tiện nghi, trang-thiết bị. Năm 2011, thị xã xây dựng Nhà Thi đấu thể thao phục vụ các sự kiện thể thao, hoạt động giải trí khác của địa phương. Trong thời gian này, thị xã kiến thiết xây dựng khuôn viên, lối đi và trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh mát giữa lòng thị xã.

Với không gian rộng mở, cây xanh, thảm cỏ thoáng mát, lối đi được lát gạch đá sạch sẽ, những ngày qua, Quảng trường 23-3 đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, luyện tập thể dục thể thao.

Em Nguyễn Ngọc Tiến (tổ 2, phường An Phú) chia sẻ: “Nhà em cách quảng trường gần 500 m. Gần 1 tháng nay, chiều nào, em và các bạn cũng rủ nhau ra đây đá bóng. Sân quảng trường thiết kế thoáng rộng, chúng em chạy nhảy nô đùa thoải mái, rồi thả diều mà không sợ vướng vào đường dây điện. Nhiều gia đình đưa con đến đây vui chơi, đạp xe, không khí rất sôi động”.

Em Nguyễn Ngọc Tiến (thứ 3 bên phải học lớp 8 E, Trường THCS Lê Hồng Phong) cùng các bạn vui chơi, đá bóng tại Quảng trường 23-3 sau những giờ học tập. Ảnh: N.M

Còn bà Nguyễn Thị Phương (tổ 2, phường An Tân) thì cho hay: Gần chục năm nay, vào các buổi chiều, bà vẫn cùng vài người bạn đi bộ quanh khu vực này. “Trước đây, nơi này được gọi là Hội trường 23-3. Hiện nay, thị xã quan tâm xây dựng thành quảng trường khang trang, to đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chúng tôi sẽ bảo nhau giữ gìn vệ sinh để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường quảng trường luôn sạch-đẹp”-bà Phương nói.

Trên địa bàn thị xã An Khê có nhiều công viên, không gian công cộng như: Công viên Quang Trung, khu vực Ao cá Bác Hồ, hoa viên tại các phường: An Bình, Ngô Mây, An Phước… Quy mô tuy nhỏ nhưng các khu vui chơi công cộng này đã phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập thể dục-thể thao, vui chơi của người dân. Khi Quảng trường 23-3 khánh thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo thành điểm nhấn cho bộ mặt đô thị An Khê và trở thành điểm vui chơi hấp dẫn của người dân.