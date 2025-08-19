Danh mục
Khánh thành tuyến đường thay thế đường Trần Phú, đoạn qua phường Tam Quan

THÁI NGÂN
(GLO)- Sáng 19-8, UBND phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế đường Trần Phú, đoạn qua phường Tam Quan.

Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

hinh-1.jpg
Lãnh đạo phường Tam Quan cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: T.N

Dự án được HĐND tỉnh Bình Định (cũ) thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17-7-2020. Tuyến đường có chiều dài 6,3 km, đi qua địa bàn 3 phường: Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Tây; trong đó đoạn qua phường Tam Quan dài 3,1 km.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường bê tông xi măng kết hợp thảm nhựa, kèm theo hệ thống cầu, cống hộp lớn, cây xanh, bó vỉa, dải phân cách, thoát nước, cấp nước sinh hoạt, điện ngầm và nổi, vạch sơn, biển báo giao thông… Tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 185 tỷ đồng.

hinh-4.jpg
Tuyến đường thay thế đường Trần Phú. Ảnh: T.N

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường góp phần giảm tải áp lực giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo thuận lợi trong đi lại, giao thương hàng hóa; đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

null