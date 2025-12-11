Khôi phục hạ tầng giao thông sau bão, lũ

(GLO)- Bão số 13 và đợt mưa lớn giữa cuối tháng 11 gây hư hỏng nặng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh với hàng trăm vị trí sạt lở, ngập sâu và công trình thoát nước bị cuốn trôi.

Các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, thiết bị khắc phục nhanh, cơ bản đảm bảo thông suốt, phục vụ sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề

Ảnh hưởng mưa bão khiến hệ thống giao thông của xã Ia Tul hư hỏng nặng với tổng thiệt hại gần 50 tỷ đồng. Nặng nhất là cầu Ia Kriêng bị sạt lở phần hạ lưu mố cầu, mặt đường sụt một nửa; 3 tuyến đường kết nối trung tâm đến khu sản xuất tập trung của xã Ia Tul đến xã Ia Pa, phường Ayun Pa bị cuốn trôi nền đường, nhiều đoạn sạt lở sâu.

Xã Vân Canh huy động lực lượng khắc phục các tuyến giao thông bị hư hại. Ảnh: ĐVCC

Ông Phạm Văn Đức-Chủ tịch UBND xã Ia Tul-cho biết: Xã đã nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp từ Sở Xây dựng và các DN trên địa bàn. Nhờ vậy, cầu Ia Kriêng và tuyến đường trung tâm xã đi Ia Pa đã được khắc phục thông tuyến.

Tuy nhiên, các tuyến còn lại chưa thể sửa chữa kịp thời, trong khi cầu Ia Kriêng hiện chỉ đáp ứng tải trọng 2,5 tấn, tiềm ẩn rủi ro. Xã kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa kiên cố, bảo đảm ATGT.

Người dân càng lo lắng hơn khi đường từ trung tâm xã Ia Tul đến phường Ayun Pa là tuyến đường chính để bà con vận chuyển nông sản và mua bán hàng hóa, có hơn 100 m nền đường bị cuốn trôi, nhiều vị trí lề đường sạt lở. Ông Nay Manh (buôn Tul) cho biết: Bà con phải đi đường vòng xa hơn 1 km; đi lại rất bất tiện, vận chuyển nông sản chậm trễ. Chúng tôi mong Nhà nước sớm sửa chữa để yên tâm sản xuất.

Tại xã Vân Canh, mưa bão gây sạt lở 3 vị trí trên tuyến QL 19C đoạn đi qua địa bàn xã; làm xói mòn và hở hàm ếch 3 vị trí thuộc tuyến đường từ Vân Canh đi xã Canh Liên; 9 vị trí cầu, ngầm tràn bị sạt lở taluy, lan can, mố cầu; cầu Canh Sơn hư hỏng nặng. Ước thiệt hại khoảng

46 tỷ đồng. Xã huy động lực lượng xung kích gồm 120 người cùng phương tiện để san gạt đất đá, đắp bù nền đường tại các vị trí bị sụt lún, cuốn trôi và gia cố cầu, tràn bị sạt lở. “Mới đây, UBND tỉnh đã hỗ trợ 13 tỷ đồng cho xã, trong đó 10 tỷ đồng dành sửa chữa cầu Canh Sơn. Chúng tôi đã chỉ đạo Ban Quản lý xã triển khai khẩn trương các thủ tục để thi công trong thời gian sớm nhất”-Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Việt cho biết.

Địa bàn xã Vĩnh Thạnh cũng thiệt hại đáng kể tại tuyến ĐT 637 với 9 điểm sạt lở, hư hỏng cống thoát nước; nhiều tuyến nông thôn và đường vào 3 khu sản xuất Tà Điệt, Hang Hũ, Đăk Khăm bị hư hỏng mặt đường, sạt taluy; thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Lê Minh Thông cho biết các trục giao thông chính đã thông suốt, nhưng hệ thống thoát nước của tuyến ĐT 637 hư hỏng nặng, nguy cơ ngập cao khi mưa lớn, xã kiến nghị Sở Xây dựng sớm khảo sát để bố trí kinh phí nâng cấp.

Nỗ lực khôi phục giao thông toàn tỉnh

Tại xã Đak Pơ, 9 tuyến đường giao thông và ngầm tràn bị hư hỏng, nhiều đoạn sạt lở, hở hàm ếch, cống thoát nước bị sập, tổng thiệt hại hơn 5,76 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Minh Duy cho biết đã huy động lực lượng khắc phục và bố trí 200 triệu đồng sửa tuyến đường nội đồng thôn 5 để phục vụ cho khu sản xuất hơn 50 ha mía của người dân. UBND tỉnh cũng hỗ trợ xã 1,5 tỷ đồng để sửa chữa các công trình bị hư hại, ưu tiên đối với các tuyến đường huyết mạch.

Xã Đak Pơ bố trí kinh phí sửa chữa tuyến nội đồng thôn 5. Ảnh: H.T

Nhiều DN cũng đồng hành cùng chính quyền. Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương hỗ trợ khắc phục 2 cầu và 1 ngầm tràn, cung ứng vật tư, nhân lực và hơn 300 m³ đất đá, 5 tấm tôn làm mặt cầu (trị giá khoảng 700 triệu đồng) để sửa cầu Ia Kriêng; huy động 5 xe tải, 2 máy đào và nhân công xử lý hơn 700 m³ vật liệu tại chỗ để sửa cầu buôn Chư Jú và ngầm tràn buôn Chư Tê. Hiện, DN tiếp tục hỗ trợ khắc phục tuyến đường xã Ia Pa đi xã Phú Thiện.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn, bão số 13 và mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng hệ thống giao thông của tỉnh. Nhiều đoạn quốc lộ, đường tỉnh và đặc biệt là hệ thống đường địa phương bị ngập sâu, sạt lở taluy, hư hỏng mặt đường và xói lở nền đường; hơn 150 công trình thoát nước, ngầm tràn, lan can, rãnh thoát nước bị cuốn trôi hoặc hư hại.

Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm giao thông; huy động lực lượng thu dọn cây cối, trụ điện gãy đổ, san gạt đất đá để thông xe tạm thời; đồng thời gia cố các vị trí xói lở bằng vật liệu phù hợp. Các đơn vị được hướng dẫn rà soát toàn bộ thiệt hại, lập phương án khắc phục lâu dài.

Sở cũng chủ động liên hệ lực lượng hỗ trợ từ tỉnh bạn để tập trung xử lý giao thông đô thị, đặc biệt ở khu vực TP Quy Nhơn (cũ) - nơi chịu tác động mạnh của mưa lũ. Nhờ nỗ lực đồng bộ, các tuyến giao thông cơ bản thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư cứu hộ, nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Cuối tháng 11-2025, tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 6.200 tỷ đồng khắc phục cấp bách hậu quả thiên tai, trong đó khoảng 800 tỷ đồng dành cho sửa chữa, phục hồi 14 công trình cầu, ngầm tràn, cống thoát nước và xử lý sạt lở taluy. UBND tỉnh cũng đang sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ các xã, phường khôi phục hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, về lâu dài, ông Tuấn cho rằng để giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão gây ra đối với hệ thống hạ tầng giao thông, chủ đầu tư các dự án cần thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho từng công trình thi công, thực hiện phương án ứng phó thiên tai “4 tại chỗ”; cơ quan quản lý đường bộ chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến và phối hợp các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra công trình thoát nước, vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập sâu, thực hiện cảnh báo sớm…

Đây là những giải pháp mang tính phòng ngừa quan trọng trong bối cảnh thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng dày.