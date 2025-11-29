Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt trượt cao

Ông Nguyễn Mạnh Cường-Chủ tịch UBND xã Kbang (người chỉ tay) kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn 4. Ảnh: Minh Phương

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về vết nứt xuất hiện trên sườn đồi, Chủ tịch UBND xã Kbang Nguyễn Mạnh Cường đã cùng cán bộ địa chính đến hiện trường kiểm tra.

Từ khu dân cư men theo triền dốc lên tới vị trí cao nhất, những vết nứt lớn hiện rõ, chạy dài khoảng 30 m; có đoạn đã tách rời khỏi phần đất liền khối.

Một phần đất ở rìa đồi bị sụt lún, tạo rãnh sâu chừng 0,5 m, dấu hiệu cho thấy khối đất đang dịch chuyển và có thể trượt xuống bất cứ lúc nào. Đáng lo hơn, tại các vị trí từng xảy ra sạt lở trước đó, đất bị sạt xuống tạo thành những vách đứng cao khoảng 20 m. Khi mưa lớn kéo dài, nước thấm sâu làm khối đất mềm nhão, nguy cơ trượt lở càng tăng cao.

Theo Chủ tịch UBND xã Kbang, khu vực này có địa hình dốc, tầng đất phong hóa dày, dễ ngấm nước. “Xã đã giao cán bộ chuyên môn theo dõi diễn biến vết nứt hàng ngày, đồng thời cập nhật dự báo thời tiết để đưa ra cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó khi có mưa lớn bất thường.

Vị trí vết nứt kéo dài hàng chục mét, nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là khi có mưa lớn. Nếu nước tiếp tục thấm sâu, nguy cơ cả khối đất lớn đổ xuống phía dưới khu dân cư là hoàn toàn có thể xảy ra”-ông Cường cảnh báo.

Vị trí quả đồi cao nằm sát khu dân cư tại thôn 4 (xã Kbang) xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở rất cao nếu mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Phương

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ sạt lở gia tăng, chính quyền xã Kbang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó bước đầu.

Theo ông Cường, xã đã thông tin cảnh báo đến từng hộ dân. “Trước mắt, nếu mưa lớn kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, chúng tôi sẽ vận động người dân di chuyển đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối”-ông Cường cho hay.

Hiện xã đang khảo sát và đánh giá cụ thể mức độ nguy hiểm để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Một trong những yêu cầu trước mắt là xác định ranh giới, vị trí đất của các hộ dân đang canh tác trên quả đồi; từ đó, đưa ra giải pháp gia cố, hạn chế tác động làm tăng nguy cơ sạt lở hoặc đề xuất phương án di dời dân nếu mức độ nguy hiểm vượt ngưỡng an toàn.

Người dân thấp thỏm, bất an

Người dân thôn 4 (xã Kbang) bất an khi quả đồi cao nằm sát khu dân cư đã xuất hiện vết nứt. Ảnh: Minh Phương

Ngay dưới khu vực có vết nứt là khoảng chục căn nhà nằm cách chân đồi chỉ vài mét. Dù không nằm sát taluy nhưng vị trí này không thể đảm bảo an toàn nếu xảy ra trượt lở quy mô lớn.

Những ngày qua, người dân luôn sống trong trạng thái thấp thỏm; nhiều gia đình đã chủ động sơ tán tạm thời khi mưa lớn kéo dài. Họ lo lắng không chỉ vì tài sản mà quan trọng hơn là sự an toàn của gia đình, nhất là vào ban đêm khi mưa to, gió lớn và không ai biết điều gì có thể xảy ra trên quả đồi phía sau.

Trong căn nhà nhỏ của mình, bà Phạm Thị Hiền chia sẻ: Từ khi xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, bà luôn sống trong bất an, cứ thấp thỏm hướng mắt về phía quả đồi mỗi khi trời mưa lớn.

“Gần đây, xem tin tức thấy xảy ra nhiều vụ sạt lở làm chết người khiến tôi càng lo sợ. Nhà tôi xây dựng đã lâu, lúc làm nhà không nghĩ tới chuyện sạt lở, song thời tiết bây giờ khác trước nhiều. Những đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, tôi phải sang nhà con gái gần đó ngủ nhờ cho an toàn”-bà Hiền tâm sự.

Vết nứt dài hàng chục mét và một phần ở rìa quả đồi đã bị sụt lún. Ảnh: Minh Phương

Chung nỗi lo, anh Nguyễn Văn Thuận cho biết trước đây sạt lở đã làm hư hại một phần căn nhà của gia đình anh và công trình phụ. Từ khi xảy ra sự cố đó, mỗi khi có mưa lớn, anh luôn nhắc các thành viên hạn chế ra khu vực sau nhà để tránh gặp nguy hiểm.

“Giờ lại xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, gia đình tôi và các hộ dân ở đây càng lo hơn. Chỉ mong sao các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục, vì sống ngay dưới một khối đất lớn như vậy rất đáng sợ. Nhà cửa thì có thể sửa nhưng tính mạng con người thì không thể”-anh Thuận bày tỏ.

Thực tế cho thấy tình trạng sạt lở đất tại thôn 4 đã từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, vết nứt lớn kéo dài lần này cho thấy cấp độ nguy hiểm đã tăng lên.

Việc xuất hiện các vách đất dựng đứng cao gần 20 m là dấu hiệu rõ ràng về sự mất ổn định của cả khối đất lớn trên đỉnh đồi. Thời gian tới, bên cạnh việc theo dõi và cảnh báo, xã Kbang cần phối hợp các đơn vị chuyên môn sớm đánh giá nguy cơ trượt lở để có phương án xử lý căn cơ, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó lường, việc chủ động ứng phó, kịp thời cảnh báo và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở cao là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời, cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, không để bị động trước thiên tai.