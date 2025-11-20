Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Một học sinh lớp 6 ở Kbang tử vong do đuối nước

(GLO)- Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 20-11, UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo có 1 học sinh trên địa bàn xã tử vong do đuối nước.

Trường hợp tử vong do đuối nước là em N.Q.D. (thôn 10, xã Kbang, học sinh lớp 6C, Trường THCS Lê Quý Đôn). Sự việc xảy ra khi em D. đi sang chơi nhà bạn tại thôn 6 (xã Kông Bơ La) thì bị trượt chân xuống ao chết đuối.

z7245108497337-656c884248cd88cea38603d01382b6c4.jpg
Do hoàn cảnh gia đình em D. khó khăn, nên địa phương và Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang đang kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho em. Ảnh: CTV

Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn đã kịp thời cử đoàn đến thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình em D. Do hoàn cảnh gia đình em D. khó khăn, nên địa phương và Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang đang kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho em.

Được biết, Trường THCS Lê Quý Đôn đã cho học sinh nghỉ học từ chiều 19-11 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày mưa lũ.

